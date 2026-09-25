Meta vai permitir que crie jogos com IA diretamente no seu telemóvel

A Meta está a apostar na inteligência artificial (IA) para facilitar a criação de jogos no Horizon, permitindo desenvolver experiências 2D e 3D através do telemóvel ou do browser e distribuí-las também no Facebook e Instagram.

IA chega à criação de jogos no Horizon

A Meta apresentou duas novas ferramentas destinadas a quem pretende desenvolver jogos para a sua plataforma Horizon sem ter de dominar processos tradicionais de programação. A primeira chama-se Horizon Create e foi concebida para funcionar como uma aplicação móvel. A segunda, Horizon Studio, é uma ferramenta baseada no browser que disponibiliza opções de edição e controlo mais avançadas.

Ambas deverão entrar inicialmente numa fase de acesso antecipado. Os utilizadores interessados já podem manifestar interesse através de uma lista de espera.

A ideia passa por permitir que uma pessoa descreva aquilo que pretende criar e deixe a IA tratar de grande parte do desenvolvimento. Os projetos poderão incluir componentes como sistemas de progressão, diferentes níveis de dificuldade, direção artística e funcionalidades multijogador.

Os jogos também poderão chegar ao Facebook e Instagram

A Meta não pretende limitar estas criações ao universo do Horizon. A empresa planeia recomendar os jogos publicados através destas ferramentas aos utilizadores do Facebook e do Instagram, onde também poderão ser executados.

Esta estratégia poderá dar aos criadores acesso a uma audiência muito superior àquela que encontrariam apenas dentro do Horizon. Segundo a Meta, os jogos que apresentem estabilidade, capacidade de envolver os jogadores e relevância para diferentes públicos poderão receber maior exposição nas suas plataformas.

A empresa descreve uma experiência em que alguém encontra um conteúdo relacionado com um jogo no Instagram, toca no mesmo e entra rapidamente numa sessão multijogador, sem precisar de instalar uma aplicação adicional.

Meta segue uma tendência que já chegou ao Roblox

A aposta surge numa altura em que o Roblox também está a investir fortemente em ferramentas de desenvolvimento baseadas em IA. A plataforma já disponibiliza funcionalidades que permitem gerar experiências através de instruções dadas pelo utilizador.

O movimento representa ainda uma mudança enorme para o Horizon. A plataforma nasceu com uma forte ligação à realidade virtual, mas a Meta tem vindo a dar maior importância à utilização em dispositivos móveis.

Com estas novas ferramentas, a empresa procura reduzir as barreiras à criação de jogos e aumentar a quantidade de conteúdos disponíveis.

A facilidade proporcionada pela IA será suficiente para produzir experiências capazes de manter os jogadores interessados a longo prazo?

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