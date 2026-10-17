MARVEL Tōkon: Fighting Souls vai receber uma versão explosiva do Ciclope

Ciclope Fénix chega a MARVEL Tōkon: Fighting Souls a 2 de novembro e promete levar o poder das rajadas óticas para um novo nível. Venham saber mais…

Depois da nossa análise a MARVEL Tōkon: Fighting Souls, o jogo prepara-se para receber nova personagem incluída no Passe do Ano 1: Ciclope Fénix.

Scott Summers chega numa versão que combina as suas tradicionais rajadas óticas com o poder devastador da Força Fénix, apresentando-se como uma personagem versátil, capaz de combater tanto a longa como a curta distância.

A nova personagem será disponibilizada a 2 de novembro, acompanhada pelos visuais Clássico e Legado. A inclusão do Ciclope Fénix promete acrescentar novas possibilidades ao sistema de combate e à composição das equipas, reforçando precisamente uma das características que destacámos na nossa análise: a forma como Tōkon procura atribuir uma identidade e estilo de combate próprios a cada personagem.

Uma boa altura para experimentar Tōkon

A chegada do Ciclope Fénix será acompanhada por uma nova promoção na PlayStation Store, com a Ultimate Edition de MARVEL Tōkon: Fighting Souls disponível a preço reduzido.

Além disso, os subscritores do PlayStation Plus Premium poderão experimentar o jogo durante três horas através de uma versão de avaliação disponibilizada a partir de hoje.

Para quem ainda não teve oportunidade de experimentar o jogo, esta poderá ser uma boa oportunidade para perceber aquilo que a Arc System Works conseguiu fazer com o universo Marvel.

Como concluímos na nossa análise, Tōkon não se limita a colocar personagens da Marvel num jogo de luta. A sua principal força está na forma como transforma essas personagens em elementos distintos de uma equipa, com diferentes habilidades, funções e possibilidades estratégicas.

Agora, com a chegada do Ciclope Fénix, essa fórmula prepara-se para ganhar uma nova dimensão — literalmente alimentada pelo poder da Fénix.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls está disponível para PlayStation 5 e PC.