Marathon recebe atualização Simbiose a 8 de dezembro

A Bungie prepara uma nova fase para Marathon com a chegada de Simbiose, uma atualização gratuita que promete expandir as possibilidades de exploração e combate na perigosa colónia de Tau Ceti IV.

Com lançamento marcado para 8 de dezembro, a atualização introduz novos modos PvE e PvP, áreas para explorar, armas e uma nova zona social. Para apresentar as novidades, a Bungie já divulgou um trailer de jogabilidade.

Novos desafios e modos de jogo

Uma das principais novidades é a renovação de Perímetro, agora transformado pela presença de fungos e criaturas alienígenas. Entre as novas áreas encontram-se as Tocas Subterrâneas e o Depósito Submerso, onde os jogadores terão ainda de enfrentar a ameaçadora Sanguessuga-Rainha.

Simbiose introduz também Expedição, um novo modo PvE organizado em séries de três incursões, jogáveis a solo ou em brigada. Aqui, os jogadores enfrentam desafios ambientais e inimigos sem terem de se preocupar com ameaças de outros corredores.

Para quem prefere competição, chega ainda o modo experimental Todos contra Todos, com partidas rápidas entre duas equipas de três jogadores. A particularidade é que o equipamento não fica em risco.

Novas armas e uma zona social

A atualização traz também LIMBO, uma nova área social onde será possível experimentar armas e equipamentos nos campos de tiro ou desafiar outros jogadores no fosso de duelos.

Entre as novidades de equipamento destaca-se a estrutura de corredor BISHOP, concebida para jogadores que privilegiam a velocidade e o combate corpo a corpo. Chegam ainda duas novas armas: o Lança-Chamas V17 e o revólver Inconformista.

Uma semana para experimentar gratuitamente

Para assinalar a chegada de Simbiose, Marathon terá uma semana de jogo aberto entre 8 e 15 de dezembro, permitindo a todos experimentar o jogo.

Os jogadores que formarem brigadas com amigos através da Bungie, PlayStation 5, Xbox Series X ou Steam poderão ainda receber recompensas especiais, disponíveis até 22 de dezembro.

Disponível para PlayStation 5, Xbox Series X e PC (Steam), Marathon continua assim a receber novos conteúdos, numa aposta da Bungie em alargar a experiência e manter os corredores ocupados em Tau Ceti IV.

Mais informações sobre a iniciativa «À Brigada» podem ser encontradas no site oficial da Bungie.