Logitech vai pagar a todos os funcionários para passarem um dia a jogar videojogos. Porquê?

A Logitech anunciou o “Logi Game Day”, uma iniciativa que dá a todos os funcionários a tempo inteiro e estagiários um dia de folga paga para jogarem o videojogo que quiserem, sem que tenha de ser o GTA 6, cujo lançamento está marcado para a próxima semana.

A poucos dias do lançamento de Grand Theft Auto VI, a Logitech apresentou uma iniciativa pouco habitual para uma empresa tecnológica que não é produtora nem editora de videojogos. De nome “Logi Game Day”, a ideia abrange todos os 7000 colaboradores a tempo inteiro e estagiários da empresa em todo o mundo, que podem usar a folga paga para jogar o título da sua preferência. A Logitech esclareceu ainda que o dia pode ser gozado em qualquer momento até novembro de 2027, não tendo de coincidir com o lançamento do jogo da Rockstar, marcado para o dia 19 de novembro.

Logitech quer contrariar o estereótipo

Segundo a diretora-executiva, Hanneke Faber, a iniciativa pretende contrariar a ideia de que jogar é uma perda de tempo. Como a Logitech desenvolve produtos para o universo empresarial e para o gaming, a responsável considera que o envolvimento numa destas áreas contribui para o desempenho na outra.

A iniciativa surge na sequência do estudo Ctrl Tomorrow, da Logitech, no qual 81% dos jogadores concordaram que jogar:

Reforça a confiança no mundo real;

Reduz a ansiedade;

Está associado a um melhor desempenho profissional no dia a dia.

Um outro estudo da empresa, dirigido a responsáveis de decisão em tecnologias de informação, concluiu que 98,8% dos inquiridos acreditam que as competências de jogo se traduzem diretamente em capacidades profissionais, como a resolução de problemas e o desempenho sob pressão.

Entretanto, por forma a assinalar o (muito aguardado) lançamento do GTA 6, no dia 19 de novembro, a Logitech vai organizar um evento no escritório de San Jose, com os espaços de trabalho convertidos em salas de jogo, e transmiti-lo online para os fãs.

O dilema da produtividade

Curiosamente, apesar dos dados apresentados pela empresa, algumas estimativas apontam para que a economia dos Estados Unidos possa perder até mil milhões de dólares em produtividade nesse dia, por causa de 1,5 milhões de trabalhadores que poderão faltar, alegando doença, para jogar.