Legacy of the Sith chega em breve a Star Wars: The Old Republic

Star Wars: The Old Republic é um MMORPG da Bioware que já apresenta uma boa dezena de anos e que, graças à sua capacidade de se inovar e dessa forma conseguir manter os fãs constantemente interessados, se mantém como um dos universos persistentes mais importantes.

Legacy of the Sith será a próxima expansão já anunciada e a sua chegada está para breve, mesmo a tempo de comemorar o décimo aniversário de Star Wars: The Old Republic.

Sendo algo que já se encontrava previsto, a expansão Legacy of the Sith corresponde aos próximos conteúdos que o MMORPG Star Wars: The Old Republic, da Bioware, vai receber.

Tal como o universo Star Wars, que lhe dá forma, conteúdo, contexto e nome, Star Wars: The Old Republic é uma experiência online intemporal e (aparentemente) imortal, já por cá andando desde o início da década passada, fazendo agora o seu décimo aniversário.

Recentemente, a BioWare e a Lucas Film Games disponibilizaram um novo trailer para Star Wars: The Old Republic e sobre Legacy of the Sith.

Este novo vídeo, traz uma maior visibilidade sobre a épica história de Star Wars que se irá desenrolar nesta expansão que se aproxima, Legacy of the Sith, com lançamento para 15 de fevereiro.

O lançamento de Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith no dia 15 de fevereiro dará continuidade à celebração do 10º aniversário para o amado MMORPG que irá fornecer aos jogadores uma série de novos conteúdos, atualizações e atividades no jogo ao longo de 2022.

Com Legacy of the Sith, os jogadores poderão continuar a criar as suas próprias histórias e criar a sua marca pessoal no universo Star Wars, desvendando os mistérios por trás do plano final do renegado Sith, Darth Malgus, que se tem apresentado como um perigo para a galáxia desde que foi introduzido neste MMORPG há 10 anos.

Os jogadores irão enveredar numa campanha militar intensa para garantir um planeta vital para a sua fação enquanto descobrem o plano final de Darth Malgus.

Além do próximo capítulo expansivo no emocionante enredo de Star Wars: The Old Republic, vão chegar ainda os Combat Styles, que irão adicionar novos níveis de personalização para as armas e habilidades da personagem, dando aos jogadores ainda mais opções para criar a personagem Star Wars dos seus sonhos.

Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith chega no próximo dia 15 de fevereiro.