Last Days of Lazarus revelado para o próximo ano

Em desenvolvimento pelos estúdios indie romenos Darkania Works, encontra-se a caminho, Last Days of Lazarus.

Trata-se de um jogo de horror que recebeu um trailer de anúncio algo… perturbador.

Em desenvolvimento pelos estúdios romenos Darkania Works (fundados por George Remus), Last Days of Lazarus é um jogo de horror que se prepara para lançamento, no próximo ano, para Steam, Xbox One, e Nintendo Switch.

A ação do jogo decorre numa Europa Oriental, nos problemáticos tempos do pós-guerra e conta a história de um homem que regressa à sua casa de infância, após o falecimento da sua mãe.

Aí, na sua terra natal, encontra-se novamente com a sua irmã, Lyudmila. Juntos farão luto da sua mãe naquela que será uma altura extremamente dolorosa e complicada para ambos.

No entanto, além de toda a sua dor pessoal pela morte da sua mãe, e apesar do país se encontrar a desmoronar pelos eventos pós-guerra, também começam a acontecer certos eventos inexplicáveis e sobrenaturais que o levam numa aventura até ao passado da sua família e que, aparentemente esconde alguns segredos mais escuros e que podem levar à sua destruição.

Last Days of Lazarus é uma aventura na primeira pessoa que conta com uma narrativa forte em redor da história da família do personagem principal.

Segundo os Darkania Works, a componente visual também será bastante aguçada e importante no decorrer do jogo, pois será parte crucial na criação do ambiente denso, negro e propicio que acompanhe a narrativa pesada e inquietante.

E, além de um ambiente mais denso e negro, existirá ainda uma forte vertente de engano e suspeita. Isto, pois à medida que avançamos na história, vamos encontrando vários personagens que nos vão apresentando visões distorcidas da realidade.

Last Days of Lazarus será lançado em 2021 para Xbox One, PC e Nintendo Switch.