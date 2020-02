King’s Bounty 2, o regresso de um Rei de outros tempos

Tendo sido lançado ainda no século passado, King’s Bounty regressa este ano às lides pelas mãos da 1C Entertainment.

E parece que o projecto se encontra no caminho certo, pelo menos a avaliar pelo Dev Diary que foi recentemente revelado.

King’s Bounty foi lançado originalmente em 1990 e trata-se de um RPG de fantasia e estratégia (combates tácticos por turnos) que decorre num ambiente medieval. Este ano, passado 3 décadas, eis que é anunciado o seu regresso com King’s Bounty 2.

Seguindo as pisadas do seu antecessor, King’s Bounty 2 coloca o jogador na pele de um heroi que terá de lutar contra um inimigo crscente que ameaça o reino e todo o seu povo. Reunindo as suas tropas, o jogador terá de, numa mecânica de turnos, salvar o reino e as suas populações das Trevas que se preparam para o invadir.

Tudo começa em Nostria, um dos continentes de Antara. Durante muito tempo, era uma terra de paz e prosperidade e os seus habitantes denominavam-se de Nóstrianos. Contudo, nos tempos que correm um perigo ameaça tudo e todos e o equilibrio do Reino. São tempos dificeis.

Os diferentes Condados do Reino encontram-se a pedir independência. As estradas encontram-se repletas de bandidos que saqueiam tudo e todos. Todas as nações estrangeiras negam a autoridade do Rei sobre o seu povo.

Noticias provenientes das áreas circundantes de Nostria revelam que um outro perigo se encontra a crescer. Um perito maligno que transforma florestas inteiras em cinza, que destroi aldeias inteiras…

Parece que o Reino se encontra a dissolver mas ainda há esperança. E a esperança surge na pele do jogador que encarnará um de 3 herois possiveis (cada qual com a sua história própria e caracteristicas unicas). Por exemplo Aivar que já foi um Guarda Real terá agora a oportunidade de voltar a lutar pelo seu Reino contra as Forças das Trevas.

King’s Bounty 2 será o derradeiro campo de batalha pela salvação do Reino de Antara.

Como podem ver pelas imagens, o jogo decorre num ambiente medieval repleto de fantasia. Dessa forma, será perfeitamente combate as Trevas, o jogador irá deparar-se com inumeros inimigos como Esqueletos, Dragões, Trolls, Zombies,… e muitos mais.

Pode-se ver ainda perceber que a produção de King’s Bounty 2 apostou em grande medida em torná-lo quase como que se de uma aventura cinematográfica se tratasse. Tem muito bom aspecto sem dúvida…

O jogo apresenta ainda os conceitos de Ideais, ou seja de alinhamentos morais/éticos que o jogador vai seguindo com as escolhas que vai adoptando ao longo do jogo. Estes alinhamentos (ou Ideais) são: Força, Arte, Ordem e Anarquia.

Este alinhamento será de extrema importância pois o próprio mundo de King’s Bounty 2 vai agir para conosco em sintonia com o nosso alinhamento. Por exemplo, é mais provável que um Bandido nos respeite se tivermos uma maior inclinação para o Ideal da Anarquia.

O sistema de combate vai permanecer fiel ao jogo original mas poderemos esperar alguns avanços com impacto na jogabilidade. O sistema de batalhas em hexágonos vai-se manter num ambiente tridimensional assente que se passa no exacto local em que estamos naquele momento.

O relevo do terreno terá forte impacto na jogabilidade assim como existirá também um sistema de fog of war que obrigará o jogador a adoptar prudência nos seus movimentos.

King’s Bounty 2 chegará à PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows ainda este ano mas sem data de lançamento concreta.