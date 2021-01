Kaze and the Wild Masks, o regresso aos platformers old school

Este ano, os estúdios brasileiros PixelHive vão fazer chegar aos PCs e consolas um pequeno herói que parece ter tudo para se tornar num sucesso: Kaze and the Wild Masks.

Venham conhecer melhor este jogo de plataformas que traz recordações de outros tempos.

A SOEDESCO revelou recentemente a data de lançamento de Kaze and the Wild Masks, um jogo de plataformas desenvolvido pelos estúdios brasileiros PixelHive, sediados em Porto Alegre.

Segundo a SOEDESCO, e conforme podem ver pelas imagens do trailer, Kaze and the Wild Masks vai beber influência a jogos de plataformas mais antigos. Jogos de outros tempos como Donkey Kong ou Sonic The Hedgehog entre outros.

Segundo os próprios responsáveis da PixelHive, o objetivo do jogo era precisamente o de conseguir misturar organicamente as principais características de um platformer clássico dos anos 90 com a tecnologia de jogos modernos. Pelo que nos é permitido ver nas imagens, parece que conseguiram.

O estúdio criou visuais coloridos e um pouco cartoonescos e músicas que capturam perfeitamente a essência dos jogos dos anos 90, enquanto utilizam a alta resolução, um maior detalhe gráfico, e fluidez de jogos modernos.

Durante o jogo inteiro a PixelHive apresenta muita versatilidade com múltiplos ambientes, uma personagem carismática, e mecânicas de únicas que mantém o jogo divertido e empolgante do início até ao fim.

Kaze and the Wild Masks decorre nas Crystal Islands, onde Kaze terá de salvar o seu amigo Hogo de uma maldição que espalha caos pelo arquipélago.

Além das habilidades de Kaze, como usar as orelhas como forma de se agarrar e impulsionar, Kaze conta também com a ajuda de Máscaras que lhe dão acesso a certas habilidades importantes para passar os vários níveis.

Dessa forma, o jogador pode escalar paredes como um tigre, cruzar os céus como uma águia, correr com a tenacidade de um lagarto e dominar o oceano como um tubarão.

Escusado será dizer ser o uso de cada uma dessas máscaras (Wild Masks) que possibilita estas alterações de jogabilidade.

Como curiosidade, foram compostas mais de 25 músicas originais inspiradas nos temas musicais que deram música aos grandes jogos da era dos 16 bits.

O jogo já apresentou uma demo disponibilizada para Xbox One e uma versão Beta no Steam.

Kaze and the Wild Masks será lançado para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia a 26 de março de 2021.