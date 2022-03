Jovem usa cartão de crédito do pai e gasta 5 mil dólares canadianos na App Store

Já aqui escrevemos dezenas de histórias insólitas relacionadas com o mundo tecnológico, e hoje trazemos mais uma para se juntar à vasta coleção.

Então a situação que agora divulgamos aconteceu no Canadá, onde uma jovem usou o cartão de crédito do seu pai e gastou nada menos do que 5 mil dólares canadianos na App Store.

Jovem gasta 5 mil dólares canadianos na App Store

Jerry Marion é um cidadão residente no Canadá que recentemente teve um dos maiores sustos da sua vida quando viu a fatura do seu cartão de crédito e se deparou com um enorme gasto inesperado. O cidadão verificou várias compras que totalizam quase 5 mil dólares canadianos (cerca de 3,6 mil euros), feitas através da loja de aplicações App Store da Apple.

Segundo Jerry, os gastos chegaram a ser de 250 dólares canadianos por dia, perto de 180 euros. Ao todo, o gasto foi de 4.986 dólares canadianos (~3.585 euros).

Por sua vez, o cidadão aponta o dedo a este feito à sua filha, uma jovem de 18 anos, que se tornou viciada num jogo para iPhone designado Towership e, como consequência, começou a comprar vários itens dentro da aplicação.

De acordo com as informações divulgadas pelo Global News, o pai ainda tentou contactar a Apple por duas vezes como forma de solicitar o reembolso destes gastos excêntricos, no entanto todas as tentativas não surtiram o efeito desejado, tendo sido negadas pela marca da maçã. Para além disso, também a Playrix Entertainment, criadora do jogo Township, foi contactada, mas não terá respondido ao queixoso.

Desanimado com esta falta de feedback para uma possível resolução do problema, Jerry decidiu então levar o caso à comunicação social. Nessa altura, após o assunto se ter tornado público, a Apple cedeu e reembolsou o valor na totalidade.

Por sua vez, em entrevista, o progenitor alertou para os perigos das apps pagas, dizendo que os pais "precisam de estar mais conscientes de onde estamos a configurar a capacidade de gastar dinheiro. Acho que ela [a filha] realmente entende agora que, à medida que passa por estes ciclos viciantes, precisa de encontrar maneiras de sair deles".