Sendo o serviço de streaming mais usado na Internet, o Netflix precisa de se reinventar de forma periódica. Apenas desta forma consegue manter o interesse dos utilizadores e garantir a sua presença no serviço.

Uma das novidades que vinha a ser prometida era a presença de jogos neste serviço. Esse momento está a chegar, estando prometida para hoje a sua disponibilização. Vão ser jogos simples, mas que trarão uma diversão diferente para os utilizadores do serviço.

A novidade foi anunciada agora pela Neflix e promete trazer para o serviço jogos que prometem divertir ainda mais os utilizadores. A sua ideia é dar a todos os que usam o serviço uma nova área onde estes jogos podem ser descarregados.

Não haverá nenhum custo adicional para todos os que já têm uma subscrição do Netflix, sendo integrado na app, num novo separador. Aqui dentro encontram os primeiros 5 jogos que vão ser disponibilizados e podem depois ser descarregados da Play Store dos smartphones Android.

Para proteger os utilizadores, as crianças não vão ter acesso, por agora, a estes jogos e todos os que tiverem PIN de acesso vão ter de o colocar antes de os usar. À parte disso, vão ser jogos descarregados e que vão estar no idioma definido do utilizador.

Algo importante sobre estes jogos tem a ver com custos extra ou outras compras. Nenhuma das propostas vai ter estes elementos e não haverá mais nenhum valor. Também os jogos vão poder ser usados em vários dispositivos, sendo controlados pelo tipo de conta do utilizador.

Segundo a Netflix, os primeiros 5 jogos vão ser apenas o início da sua aventura nesta área. O serviço de streaming comprou em setembro deste ano um estúdio de produção de jogos, abrindo a porta a que estas propostas surjam.

Está assim iniciado um processo que vai mudar completamente a Netflix e a sua oferta. Por agora estará limitado aos smartphones Android, mas em breve também o iOS terá acesso a esta novidade, provavelmente com muitos mais jogos e novas propostas, quem sabe até no browser.