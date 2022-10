Jogo Lies of P vai demorar cerca de 30 horas para ser finalizado

O segmento dos videojogos sempre foi conhecido por estar recheado de opções destinadas aos vários tipos de jogadores em todo o mundo. E, como sabemos, há títulos mais desafiantes e exigentes do que outros, sendo que um dos objetivos dos jogadores, para além de se divertirem, é tentarem conseguirem terminar o jogo.

Neste sentido, de acordo com o diretor do jogo Lies of P, este título vai demorar cerca de 30 horas para ser finalizado. Aceitam o desafio?

Lies of P deve demorar 30 horas para que o consiga terminar

Já aqui falámos sobre o jogo Lies of P, uma história inspirada no Pinóquio, a popular personagem da Disney. Foi desenvolvido pelos estúdios coreanos NEOWIZ, com recurso ao Unreal Engine 4, para as plataformas Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e PC e deverá ser lançado no próximo ano de 2023.

Este é um dos jogos mais aguardados pelo mundo gaming e agora o diretor da criadora, Choi Ji-Won, revelou novos detalhes ao indicar que o jogo vai demorar, em média, 30 horas para ser finalizado. No entanto, essas 30 horas não são suficientes para conhecer o título em toda a sua amplitude. Ou seja, os jogadores mais dedicados e curiosos podem precisar de cerca de 60 horas para descobrirem todos os segredos e todos os diferentes finais integrados no Lies of P.

No entanto, não foi revelado se este tempo estará relacionado com a dificuldade do jogo. Mas o diretor adianta que as 30 horas é o tempo ideal para agradar tanto aos jogadores que procuram uma experiência mais longa, como também aos que não gostam de ficar a jogar durante muito tempo o mesmo jogo.

Choi Ji-Won deu uma entrevista ao canal Gamereactor, durante a Gamescon, onde disse ficar honrado pelo facto de Lies of P ser comparado ao jogo Bloodborne:

Estou a sentir-me muito honrado por o jogo Bloodborne ser relacionado com a minha arte.

Se já tinha curiosidade neste jogo baseado no Pinóquio e que se passa na Belle Époque, que aconteceu no final do século XIX até à primeira guerra mundial, então é possível que estas revelações ainda espicacem mais o seu interesse. Mas ainda vai demorar mais alguns meses até que o jogo seja lançado no mercado.