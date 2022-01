Jogadores do ano de FIFA 22 para os adeptos, já são conhecidos

A Electronic Arts revelou recentemente, a EA SPORTS FIFA 22 Team Of the Year, que resultou de uma votação global, onde os jogadores elegeram os seus futebolistas favoritos.

Os eleitos já são conhecidos e trazem consigo novidades.

Foi recentemente anunciado pela EA Sports, a EA SPORTS FIFA 22 Team Of the Year, uma lista de jogadores eleitos por milhões de fãs de todo o mundo, que votaram nos seus futebolistas favoritos.

A votação decorreu no período de 10 a 17 de janeiro de 2022, e de entre uma lista de 80 nomeados conseguiu-se formar o TOTY deste ano.

Como é norma, os itens dos jogadores eleitos para a Equipa do Ano estarão disponíveis no Fifa Ultimate Team durante a próxima semana, começando com jogadores atacantes hoje, sexta-feira, 21 de janeiro de 2022.

"EA SPORTS FIFA Team of The Year é a voz autêntica de milhões de fãs de futebol, pois avaliam os melhores jogadores do mundo e votam naqueles que acreditam ter tido o maior impacto no belo jogo em 2021", disse David Jackson, vice-presidente da marca da EA SPORTS FIFA. "Ano após ano, somos energizados pelo envolvimento da nossa comunidade de futebol global, e temos a honra de mostrar o seu XI escolhido em FIFA 22."

A lista

Eis a EA SPORTS FIFA Team of The Year onde, com muito orgulho nacional, vemos 2 jogadores portugueses: Ruben Dias e João Cancelo:

Avançados

Kylian Mbappé (França) - Paris Saint Germain: Em março de 2021, Kylian Mbappé tornou-se o jogador mais jovem a chegar aos 100 golos na Ligue 1 (todos os tempos), e em dezembro de 2021 tornou-se o mais jovem a chegar aos 100 golos com um único clube (Paris Saint-Germain).

Médios

Kevin De Bruyne (Bélgica) - Manchester City: O "mágico" Kevin De Bruyne criou 3,7 oportunidades por 90 minutos na Premier League em 2021, a melhor taxa de qualquer jogador na competição (min. 500 minutos jogados).

Defesas

João Cancelo (Portugal) - Manchester City: João Cancelo completou o maior número de passes de qualquer defesa central nas cinco grandes ligas europeias em 2021 (2403).

Guarda-redes

Gianluigi Donnarumma (Itália) - Paris Saint Germain: Gianluigi Donnarumma foi eleito o jogador do torneio de Itália no verão: o único guarda-redes a vencer o prémio.