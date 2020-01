Joga Tetris no seu smartphone? Não será por muito mais tempo

O jogo do Tetris é um dos grandes clássicos do mundo dos videojogos. Nasceu em 1984 na Rússia e hoje é um dos jogos mais jogados de sempre por todas as gerações.

Apesar das 1001 versões disponíveis para mobile inspiradas neste jogo, a EA disponibilizava as versões Tetris e Tetris Blitz para Android e iOS, que provavelmente tem instaladas no seu smartphone. No entanto, não vai poder continuar a jogá-las por muito mais tempo.

Tetris e Tetris Blitz, as versões móveis desenvolvidas pela EA do clássico jogo de encaixe de peças, estão a ser descontinuadas. Segundo se relata na imprensa internacional, as duas apps serão removidas das lojas de aplicações da Apple e da Google a 21 de abril.

Além disso, depois dessa data, mesmo que os tenha instalados no smartphone, não poderá mais jogá-los. Aliás, através da pesquisa nas lojas, estes jogos já nem são elegíveis, apesar de ainda se encontrarem disponíveis como Tetris 2011.

Muitos jogadores, mais puristas, nunca foram muito apologistas da sua jogabilidade em ecrãs táteis. Na verdade, o rodar das peças e o deslizar pelo mapa de jogo é muito mais rápido através dos controlos físicos e a experiência de jogo acaba por ser mais interessante. Mas há também que referir que para passar uns bons momentos de tédio, o Tetris para smartphone acaba por ser perfeito.

O fim do Tetris, mas com uma esperança

É provável que venha até a existir uma versão 2020, mas aparentemente há um alegado desinterese da EA em renovar a licença de utilização do jogo.

No entanto, é o desenvolimento da versão Tetris® Royale, por parte da N3TWORK Inc., é uma realidade. Ainda assim, este jogo apenas é, ainda uma batalha que coloca em confronto 100 jogadores.

Se gosta de jogos clássicos e os quer ter no seu smartphone para substituir esta ausência, temos algumas sugestões para si.