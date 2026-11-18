Island Keeper é uma nova aventura de exploração e restauração ambiental que desafia os jogadores a devolver a vida a um arquipélago coberto de lixo.

A Scalise Artworks e a Ultimate Games S.A. anunciaram a data de lançamento de Island Keeper, uma aventura que combina exploração, sobrevivência ligeira e construção, com uma forte componente ecológica. O jogo recebeu também um novo trailer que revela um pouco mais da experiência que aguarda os jogadores.

Em Island Keeper, assumimos o controlo de Ferrum-1, um robot experimental de manutenção com uma missão muito especial: recuperar o arquipélago de Oregon, um conjunto de ilhas praticamente destruídas pela poluição.

Limpar, reciclar e devolver a natureza à vida

A principal tarefa passa por recolher os resíduos espalhados pelas ilhas, manualmente ou recorrendo a um íman, e transformá-los em recursos para construir ferramentas, equipamentos e estruturas. À medida que os diferentes territórios são recuperados, a natureza começa a regressar, com o crescimento de árvores e vegetação e o reaparecimento dos animais nas praias e florestas.

A exploração exige também algum planeamento. Ferrum-1 está limitado ao alcance do seu sinal, pelo que será necessário construir estações de comunicação e fontes de energia para chegar a zonas mais distantes. Existem ainda resíduos radioativos que obrigam à utilização de equipamento especializado, enquanto as condições meteorológicas e a alternância entre dia e noite influenciam as expedições.

A versão final promete bastante mais conteúdo do que a demonstração disponibilizada anteriormente. Serão 20 ilhas distribuídas por nove biomas, que poderão ser exploradas a pé, através de uma lancha e, mais tarde, com um submarino construído pelo próprio jogador. Nas profundezas do oceano será possível encontrar resíduos nucleares, mas também enfrentar perigos como tubarões e piranhas.

Uma aventura com muito para descobrir

À medida que a recuperação do arquipélago avança, estarão disponíveis novas ferramentas e possibilidades de automatização. Os jogadores poderão construir postos avançados, utilizar robots auxiliares, drones de transporte e redes de recolha de água para manter parte do trabalho em funcionamento.

A aventura inclui ainda cerca de 30 missões, sequências cinematográficas e páginas de banda desenhada colecionáveis, que ajudam a desenvolver uma história iniciada após a queda de um avião da empresa NVISION. A exploração conduzirá a minas inundadas, grutas escondidas e até a uma cidade submersa. Pelo caminho, será também possível conhecer uma comunidade nativa que, inicialmente, olha com desconfiança para a presença do robot.

Island Keeper tem lançamento marcado para 21 de janeiro de 2027, no PC, através do Steam. As versões para PlayStation 5 e Xbox Series X também estão previstas, devendo chegar durante o mesmo ano.