Intergalactic: The Heretic Prophet em desenvolvimento pela Naughty Dog

A Naughty Dog, que como bem se lembram é a equipa por detrás de The Last of Us, encontra-se a trabalhar em The Intergalactic: Heretic Prophet. Trata-se de um novo desafio, passado no cosmos e que está a criar grandes expetativas.

A Naughty Dog, estúdio que apaixonou meio mundo com The Last of Us, encontra-se a trabalhar no seu próximo projeto, Intergalactic: The Heretic Prophet. Trata-se de um jogo novo e que corresponde a um desafio novo para a equipa. Uma aventura de ficção cientifica passada no Espaço profundo, num planeta isolado Sempiria.

A história de Intergalactic: The Heretic Prophet tem como protagonista principal Jordan A. Mun que, ao explorar o espaço, acaba por aterrar no planeta Sempiria. Trata-se de um planeta distante que, durante centenas de anos se manteve incomunicável do exterior e criando assim toda uma sociedade, politica, suspeições, hábitos, receios, ... muito próprias.

Jordan, encalhado no planeta terá de usar toda a sua perícia, engenho e astúcia para ser a primeira pessoa em mais de 600 anos a conseguir escapar da sua órbita.

Como curiosidade, Jordan será interpretada por Tati Gabrielle, e a banda sonora contará com colaborações de artistas de renome, como Trent Reznor e Atticus Ross, membros da banda Nine Inch Nails. As vozes em português (a haverem) ainda são desconhecidas.

Com este título, a Naughty Dog continua a tradição de criar experiências épicas e emocionantes, colocando as personagens no centro da narrativa. Nas palavras de Neil Druckmann, diretor do estúdio: "A jogabilidade deste jogo será a mais profunda da história da Naughty Dog, aplicando tudo o que aprendemos com as nossas franquias anteriores."

Ora bem! Se tivermos em consideração a experiência da equipa em criar enredos e narrativas imponentes e extremamente cativantes, como The Last of Us e The Last of Us 2, será de acreditar que Intergalactic: The Heretic Prophet se venha a concretizar como mais um grande jogo da Naughty Dog.

Apesar de decorrer no Espaço profundo, diferente do planeta Terra pós apocalíptico de The Last of Us, a Naught Dog é sinónimo de trabalho bem feito mas a verdade é que o anuncio do jogo teve alguma polémica à mistura, nomeadamente em relação à personagem principal. Aparentemente, a Naughty Dog encontra-se numa postura de romper com alguns lugares-comuns (já o vimos acontecer com The Last of Us 2) e Intergalactic: The Heretic Prophet parece manter essa convicção.

Polémicas à parte, o jogo encontra-se a criar fortes expetativas e será um titulo a acompanhar até ao dia do seu lançamento que será para Playstation 5 numa fase inicial.