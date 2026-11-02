HYPERyuki: Snowboard Syndicate chega à Nintendo Switch 2

… no início de 2027! Inspirado em clássicos como SSX e Jet Grind Radio, HYPERyuki: Snowboard Syndicate prepara-se para levar a adrenalina do snowboard arcade à Nintendo Switch 2, com manobras radicais, velocidades alucinantes e partidas multijogador.

A Wabisabi Games e a Acclaim anunciaram que HYPERyuki: Snowboard Syndicate também chegará à Nintendo Switch 2 no início de 2027. A novidade foi revelada durante o mais recente Nintendo Indie World Showcase, que contou com um novo trailer de apresentação do jogo.

Inspirado nos grandes clássicos dos desportos radicais da era Y2K, particularmente em SSX, este projeto promete recuperar a essência do snowboard arcade, combinando velocidade, saltos impressionantes e sequências de manobras capazes de proporcionar pontuações elevadas. Os jogadores poderão explorar pistas inspiradas em locais reais, procurando alcançar os melhores resultados enquanto enfrentam percursos repletos de desafios.

A experiência estará disponível tanto no modo portátil como com a consola ligada à televisão, permitindo desfrutar da ação em qualquer lugar.

Três modos de jogo e muita competição

HYPERyuki: Snowboard Syndicate contará com três modos principais. Em Challenge, será necessário cumprir objetivos específicos, executar manobras, percorrer rails e recolher objetos para alcançar a melhor pontuação possível e conquistar os lugares cimeiros das tabelas de classificação.

Já em Race, a prioridade será chegar primeiro à meta, competindo contra personagens controladas pelo jogo ou outros jogadores. Aqui, as manobras terão também um papel importante, uma vez que permitem aumentar a barra de aceleração e ganhar velocidade adicional.

Para quem preferir uma experiência mais descontraída, estará disponível o modo Chill, que permitirá explorar livremente os cenários, apreciar as paisagens e descobrir alguns segredos escondidos pelas pistas.

Multijogador e personagens pouco convencionais

A componente multijogador será outro dos elementos em destaque. O jogo permitirá partidas online até oito participantes, mas também disponibilizará multijogador local em ecrã dividido, possibilitando que vários amigos partilhem a mesma sessão.

E porque nem tudo precisa de ser convencional, HYPERyuki: Snowboard Syndicate apresentará um elenco de personagens bastante peculiar. Entre os praticantes de snowboard será possível encontrar desde um gigantesco kaiju até um taco com vida própria, numa aposta assumidamente descontraída e irreverente.

Desenvolvido pelo estúdio independente mexicano Wabisabi Games, responsável também por RKGK / Rakugaki, HYPERyuki: Snowboard Syndicate pretende recuperar o espírito dos jogos de desportos radicais que marcaram uma geração, adaptando-o a uma experiência moderna.

Além da Nintendo Switch 2, o jogo também chegará à PlayStation 5, Xbox Series X e PC, através da Steam, no início de 2027. Uma versão de demonstração para PC está igualmente prevista para o próximo mês.