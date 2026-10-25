Hunter’s Moon: a caça às bruxas começa em breve

O jogo Hunter’s Moon, é um exclusivo para Playstation 5 no qual o jogador assume o papel de uma mulher acusada de bruxaria que tenta escapar aos caçadores de bruxas. Venham conhecer um pouco mais.

O terror folclórico tem vindo a conquistar cada vez mais espaço nos videojogos e, dentro desse género, poucos projetos parecem tão promissores quanto Hunter’s Moon.

Com lançamento exclusivo para a PlayStation 5, o novo título do estúdio independente Twin Swans leva os jogadores até à Inglaterra do século XVII para viver uma história inspirada em acontecimentos reais, onde a superstição e o medo podem ser tão perigosos quanto qualquer criatura sobrenatural.

Fuga desesperada numa noite que pode ser a última

Em Hunter’s Moon, assumimos o papel de Lilith Thorne, uma mulher acusada de bruxaria que tenta sobreviver a uma única e decisiva noite. A sua vida está em risco e cabe ao jogador encontrar uma forma de escapar a uma perseguição implacável conduzida por caçadores de bruxas, magistrados locais e outras figuras determinadas em capturá-la.

A narrativa decorre ao longo de apenas uma noite, mas a sua dimensão promete ser bastante mais profunda do que aquilo que a ideia inicial sugere. A aldeia onde tudo acontece esconde tensões sociais, segredos e histórias individuais que se vão revelando à medida que exploramos o cenário e interagimos com os seus habitantes.

Longe de apresentar uma clássica história de terror baseada em monstros ou sustos fáceis, o jogo aposta numa experiência mais psicológica e histórica, colocando o jogador perante os medos, preconceitos e injustiças que marcaram uma das épocas mais sombrias da história inglesa.

Inspirado nas verdadeiras caças às bruxas inglesas

Um dos aspetos mais interessantes de Hunter’s Moon é a forma como se inspira em eventos reais. A história decorre durante o período das caças às bruxas em Inglaterra, uma época marcada por acusações frequentemente infundadas e perseguições que levaram inúmeras pessoas à morte.

A equipa de desenvolvimento confirmou que o jogo foi influenciado pela figura histórica de Matthew Hopkins, conhecido como “Witchfinder General” (Caçador-Geral de Bruxas), cuja atividade durante o século XVII ficou associada à condenação de numerosas pessoas acusadas de práticas de feitiçaria.

Esta componente histórica pretende dar maior credibilidade ao universo do jogo, criando uma atmosfera de constante desconfiança onde qualquer conversa, rumor ou suspeita pode ter consequências imprevisíveis.

Jogabilidade baseada em exploração, furtividade e escuta

Ao contrário de muitos jogos de terror modernos, Hunter’s Moon não parece centrar-se no combate. Pelo contrário, a sobrevivência depende da capacidade do jogador em observar, esconder-se e recolher informação.

Uma das mecânicas mais originais apresentadas pela equipa é o sistema de “eavesdropping”, ou seja, a possibilidade de escutar conversas de habitantes da aldeia através de janelas, portas ou outros locais estratégicos. Estas conversas não servem apenas para enriquecer a narrativa. Podem revelar pistas, conselhos, avisos e até informações cruciais para ajudar Lilith a escapar aos seus perseguidores.

Os responsáveis pelo jogo descrevem esta abordagem como inspirada no teatro imersivo, incentivando os jogadores a explorarem livremente o mundo e a descobrirem naturalmente as histórias que nele existem. Em vez de seguir um percurso rigidamente definido, a experiência parece privilegiar a curiosidade e a observação.

A furtividade será igualmente fundamental. Os caçadores de bruxas estão constantemente à procura da protagonista e qualquer erro poderá comprometer a fuga. Os jogadores terão de utilizar o ambiente envolvente, permanecer escondidos e escolher cuidadosamente os seus movimentos para evitarem ser descobertos.

Talento vindo de jogos muito conhecidos

Por trás de Hunter’s Moon encontra-se a argumentista e realizadora Alicia Contestabile, anteriormente produtora de The Stanley Parable: Ultra Deluxe. O novo estúdio Twin Swans reúne ainda artistas e programadores que trabalharam em produções reconhecidas como The Stanley Parable, The Dark Pictures Anthology: Little Hope, The Witcher 3: Wild Hunt e Signalis.

A banda sonora original está a cargo de Resina, compositora conhecida pelo seu trabalho atmosférico, algo que deverá contribuir significativamente para a sensação de inquietação e isolamento que o jogo procura transmitir.

Um dos títulos de terror mais promissores do ano?

Com uma forte componente narrativa, inspiração histórica, uma abordagem pouco convencional ao terror e uma atmosfera cuidada, Hunter’s Moon apresenta-se como uma proposta diferente dentro do género. Em vez de apostar na ação ou em criaturas sobrenaturais constantes, o jogo prefere explorar os medos muito humanos que nasceram da ignorância, da superstição e da perseguição.

Para os fãs de experiências narrativas intensas e de terror psicológico, a pergunta deixada pela equipa de desenvolvimento parece particularmente apropriada: será possível sobreviver a esta derradeira noite?