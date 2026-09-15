Hordeguard: Winds of the North revela novas mecânicas e Playtest

Após a recente apresentação de Hordeguard: Winds of the North, que destacámos no Pplware, a Daedalic Entertainment e a Black Deer Games divulgaram novidades.

A Daedalic Entertainment e a Black Deer Games apresentaram novidades para Hordeguard: Winds of the North, agora num novo vídeo de jogabilidade que aprofunda vários dos sistemas que estarão no centro desta aventura inspirada na mitologia nórdica.

O objetivo é simples: ajudar os jogadores a compreender melhor a combinação de ação, estratégia e tower defense antes de entrarem no atual período de testes disponível no Steam.

Uma aldeia Viking constantemente sob pressão

Tal como referimos no artigo anterior, um dos conceitos mais interessantes de Hordeguard: Winds of the North é a forma como transforma o tempo no recurso mais valioso do jogo. Explorar o mundo, recolher materiais e expandir a aldeia pode trazer vantagens importantes, mas cada minuto gasto longe das muralhas aproxima a próxima vaga de inimigos.

O novo vídeo destaca precisamente esse ciclo de jogo, mostrando como os jogadores terão de equilibrar a construção de fortificações, a gestão da povoação e a defesa ativa contra criaturas inspiradas nas lendas nórdicas. A sobrevivência não depende apenas da força do herói, mas também das decisões tomadas antes de cada ataque.

Mais do que um simples tower defense

Apesar de incluir mecânicas típicas dos jogos de defesa de torres, Hordeguard procura diferenciar-se através da participação direta do jogador nos combates. Enquanto as defesas da aldeia ajudam a conter os inimigos, o guerreiro Viking entra em ação no terreno, enfrentando monstros em tempo real e contribuindo para a proteção da comunidade.

Ao longo da progressão será possível ganhar experiência e desbloquear cartas de melhoria que permitem personalizar as capacidades da personagem. Esta componente RPG acrescenta uma camada estratégica adicional, oferecendo diferentes formas de abordar cada batalha e adaptando a experiência ao estilo de cada jogador.

Cooperar para enfrentar as hordas

Outra das novidades em destaque no vídeo é o modo cooperativo local. Dois jogadores podem unir esforços para dividir tarefas entre exploração, recolha de recursos, construção e combate, criando uma dinâmica que promete tornar a gestão da aldeia ainda mais interessante.

Num jogo em que cada decisão pode determinar o sucesso ou o fracasso da próxima defesa, a coordenação entre os membros da equipa poderá ser tão importante quanto a força das muralhas ou a habilidade do herói em combate.

Um projeto a acompanhar

Com um conceito que mistura ação, progressão RPG, construção de bases e defesa contra vagas de inimigos, Hordeguard: Winds of the North continua a apresentar argumentos para captar a atenção dos fãs de estratégia e sobrevivência. Se o artigo publicado recentemente no Pplware apresentou as bases desta proposta Viking, o novo vídeo oferece agora um olhar mais detalhado sobre a forma como todas essas mecânicas se unem na prática.

O jogo encontra-se atualmente em Playtest no Steam, permitindo aos jogadores experimentar antecipadamente esta aventura nórdica e descobrir se a sua aldeia consegue resistir às hordas que se aproximam.