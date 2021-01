A trilogia World of Assassination de Hitman, encontra-se prestes a chegar ao fim e a IO Interactive deseja terminá-la com toda a pompa e circunstância.

Recentemente foram revelados novos trailers e imagens para o jogo, incluindo uma demonstração em VR.

A IO Interactive encontra-se bastante atarefada, com o lançamento que se aproxima de Hitman 3. O final da trilogia World of Assassination encontra-se a cerca de duas semanas e a companhia revelou novos trailers e detalhes sobre o jogo.

O Agente 47 nunca teve uma representação tão detalhada nas consolas como vai ter a partir de dia 20 de janeiro. A IO Interactive já revelou que o jogo vai correr em 4K, HDR, com 60 fps e com tempos de loading que nada têm de relação com os das consolas de Última Geração.

Hitman 3 tira proveito do motor de jogo Glacier (proprietário da IO Interactive), e providenciará ao Agente 47 uma maior e mais realista virtualização das suas habilidades mortiferas. Mas mais, Hitman 3 terá suporte para VR, transformando a arte de matar em algo muito mais próximo e intimo dos jogadores.

Graças ao Glacier, o jogo apresenta agora a capacidade para incluir nos cenários mais de 300 NPCs que darão uma maior vida e sensação de realismo ao ambiente circundante, onde decorrem as missões do Agente 47.

Entre as novidades, convém referir que Hitman 3 irá apresentar o regresso dos Playstyles, desbloqueáveis atribuídos de acordo com a forma como o jogador concluiu a missão.

Outra das inovações será que em Hitman 3, os jogadores poderão importar diferentes localizações dos jogos anteriores da trilogia, passando dessa forma a poder usufruir de mais de 20 cenários distintos no jogo. Todas as melhorias, que sejam ao nível da IA, da renderização ou animações que Hitman 3 traz consigo poderão ser, desta forma, usufruídos nos três jogos. Todas estas localizações poderão também ser jogadas em Realidade Virtual (VR) com o Playstation VR.

Podem, entretanto, assistir aqui a uma breve demonstração daquilo que se pode esperar de Hitman 3 no Playstation VR.

Hitman 3 será lançado a 20 de janeiro para Playstation 5, Playstation 4 e com suporte para Playstation VR. Também será lançado para Xbox Series X, Xbox One Google Stadia, Nintendo Switch (via Cloud) e PC.

Entretanto, gostaria de vos deixar com algumas imagens recentes do jogo: