Hela: of Mice & Magic, para encantar os amantes de aventuras mágicas

A Knights Peak e a Windup Games anunciaram que a sua próxima aventura, Hela: of Mice & Magic será lançada bem a tempo do Natal para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X e PC, chegando também à Xbox Series S em formato exclusivamente digital.

Uma pequena jornada num mundo cheio de encanto

A editora Knights Peak e o estúdio Windup Games revelaram finalmente a data de lançamento de Hela: of Mice & Magic, uma promissora aventura em mundo aberto que tem vindo a despertar a curiosidade dos jogadores graças à sua direção artística encantadora e à sua abordagem mais relaxada ao género. O jogo chegará a 1 de dezembro de 2026 para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X e PC.

A acompanhar o anúncio foi divulgado um novo trailer cinematográfico que apresenta o universo mágico de Hela, um mundo inspirado no folclore escandinavo, repleto de paisagens naturais, mistério e uma atmosfera que privilegia a emoção e a descoberta em detrimento da ação frenética.

Um ratinho como herói improvável

Em Hela: of Mice & Magic, os jogadores assumem o papel de um pequeno rato que tem uma importante missão: ajudar uma bruxa bondosa a proteger as terras que guarda há gerações. Apesar da sua reduzida dimensão, o protagonista embarca numa aventura repleta de desafios, explorando florestas densas, pradarias tranquilas, pântanos misteriosos e intrincadas tocas subterrâneas.

Uma das mecânicas centrais da experiência é a mochila mágica fornecida pela bruxa. Este artefacto especial permite alcançar locais inacessíveis, interagir com o ambiente de formas criativas e resolver diversos quebra-cabeças espalhados pelo mundo do jogo.

Exploração, enigmas e cooperação

A exploração surge como um dos principais pilares da jogabilidade. O vasto mapa inspirado nas paisagens da Escandinávia promete esconder segredos, recursos e inúmeros locais para descobrir. A física realista dos objetos e os ambientes dinâmicos contribuem para tornar cada aventura diferente, obrigando os jogadores a adaptarem-se às condições naturais e às mudanças do mundo.

Os quebra-cabeças também desempenham um papel importante, surgindo integrados na narrativa e incentivando a observação e a criatividade. Paralelamente, as ações dos jogadores terão impacto no universo de Hela, permitindo restaurar e melhorar diferentes áreas através de gestos de bondade que influenciam tanto as personagens como o próprio mundo.

Para quem prefere partilhar a experiência, Hela: of Mice & Magic poderá ser jogado sozinho ou em cooperação, tanto online como em ecrã dividido local, oferecendo uma aventura acessível para amigos e famílias.

Uma edição de colecionador repleta de extras

Além da versão digital, os fãs poderão adquirir a exclusiva Harmony Edition, uma edição física especialmente concebida para colecionadores. Entre os conteúdos encontram-se a banda sonora digital composta por Frida Johansson e Henrik Oja, um livro de arte com 48 páginas, um póster reversível com o mapa do jogo, adesivos exclusivos e uma embalagem especial.

Com a sua combinação de exploração tranquila, atmosfera acolhedora e uma forte componente cooperativa, Hela: of Mice & Magic promete ser uma das experiências mais encantadoras do final de 2026, convidando os jogadores a embarcar numa aventura onde, por vezes, os menores heróis são aqueles que conseguem fazer a maior diferença.