Hela: of Mice & Magic já tem demo disponível

Hela: of Mice & Magic, a aventura inspirada nas paisagens nórdicas que vimos aqui, já pode ser experimentada gratuitamente no PC. Com puzzles, exploração, uma mochila mágica e a possibilidade de jogar em cooperação a demo permite sentir um pouco como será a magia de vestir a pele de um… rato.

Depois de termos dado a conhecer Hela, a encantadora aventura de inspiração nórdica que promete transportar os jogadores para um mundo repleto de magia e natureza, há agora novidades para quem aguarda pelo jogo. Hela: of Mice & Magic já tem uma demo de jogabilidade disponível para PC, permitindo experimentar algumas das mecânicas que vão marcar esta aventura.

A demonstração, disponibilizada pela Knights Peak e pela Windup Games, convida os jogadores a descobrir um cenário criado especialmente para esta experiência, onde a exploração, a resolução de puzzles e a interação com o ambiente assumem um papel central. A demo está disponível por tempo limitado no Steam, na Epic Games Store e na aplicação Xbox para PC, contando também com suporte completo para Steam Deck.

Primeira viagem pelo mundo encantado de Hela

Tal como referimos no nosso artigo anterior sobre Hela: um conto encantado nórdico, o jogo acompanha a história de uma bruxa bondosa que, depois de dedicar a sua vida a ajudar os habitantes locais, precisa agora de auxílio. Cabe aos seus pequenos e ágeis familiares assumir um papel fundamental nesta missão.

Nesta demonstração, os jogadores controlam um pequeno rato numa região inspirada no norte da Suécia. O objetivo passa por reacender a magia protetora da bruxa e recolher Glimmer suficiente para encontrar o caminho de regresso a casa.

Pelo caminho, será possível explorar livremente o cenário, descobrir segredos escondidos, ajudar as criaturas encontradas e resolver enigmas ambientais. A experiência procura combinar momentos de desafio com uma atmosfera tranquila, apoiada pelas paisagens naturais e pelo encanto do universo do jogo.

Mochila mágica para ultrapassar obstáculos

Um dos principais elementos da jogabilidade é a mochila mágica Froggy, que permite interagir com o mundo de diferentes formas. Esta ferramenta será essencial para resolver puzzles, recolher recursos e alcançar locais que, à primeira vista, parecem inacessíveis.

A física dos objetos também desempenha um papel importante, incentivando os jogadores a experimentar diferentes abordagens para ultrapassar os obstáculos. A demo permite ainda conhecer o Sistema de Sombras, uma mecânica especialmente interessante para quem prefere jogar a solo: através dela, é possível invocar duplicados mágicos do rato para ajudar a superar desafios mais complexos.

Aventura a solo ou em cooperação

Embora possa ser explorado individualmente, Hela: of Mice & Magic também aposta na experiência partilhada. A demo suporta cooperação local em ecrã dividido, permitindo que dois jogadores enfrentem os desafios em conjunto.

No jogo completo, a proposta passa por explorar diferentes ambientes, desde florestas e prados a pântanos e tocas, num mundo que valoriza não apenas a descoberta e a resolução de puzzles, mas também a bondade e a ajuda aos outros.

A nova demo constitui, assim, uma oportunidade para conhecer melhor esta aventura e perceber como as suas mecânicas se conjugam com o universo mágico que já tínhamos apresentado.

Os interessados podem experimentar Hela: of Mice & Magic no Steam, na Epic Games Store e na aplicação Xbox para PC, durante o período limitado de disponibilidade da demonstração. O suporte completo para Steam Deck permite ainda levar esta pequena aventura nórdica para qualquer lugar.