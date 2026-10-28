Hazard Levels: horror cooperativo que nos vai levar a caçar fendas dimensionais

Os fãs de experiências de terror cooperativo têm um novo título para manter debaixo de olho. Hazard Levels, desenvolvido pela Wales Interactive, prepara-se para abandonar o acesso antecipado e lançar oficialmente a sua versão 1.0 muito em breve. Para celebrar esse marco, a Curveball Games confirmou também uma edição física para a PlayStation 5, que chegará às lojas em 2027.

Misturando horror, sobrevivência, exploração e uma boa dose de humor negro, Hazard Levels apresenta uma proposta original onde os jogadores são enviados para dimensões alternativas à procura de ingredientes raros e valiosos. O problema é que essas mesmas dimensões estão repletas de perigos imprevisíveis e criaturas prontas para transformar cada expedição num pesadelo.

Uma equipa, uma missão e muitas formas de morrer

À primeira vista, Hazard Levels pode recordar alguns dos mais populares jogos cooperativos de sobrevivência dos últimos anos, mas rapidamente demonstra possuir identidade própria.

Os jogadores assumem o papel de caçadores de fendas interdimensionais, operando a partir de uma aparentemente pacata taberna britânica chamada Fox Hole Arms. É neste local que a equipa se prepara para as missões, recolhe informações e testa novas bebidas e equipamentos antes de partir em direção ao desconhecido.

As expedições podem ser realizadas a solo ou em grupos de até quatro participantes. A comunicação desempenha um papel fundamental na sobrevivência, sendo que o jogo inclui um sistema de chat de voz por proximidade. Isto significa que ouvir um companheiro em pânico poderá depender da distância a que este se encontra… caso ainda esteja vivo.

Fendas que nunca são iguais

Uma das características mais interessantes de Hazard Levels reside no seu sistema de geração procedural.

Cada incursão abre um portal para uma dimensão diferente, com biomas únicos, layouts em constante mudança, armadilhas aleatórias e ameaças imprevisíveis. Nenhuma expedição é exatamente igual à anterior, obrigando os jogadores a adaptarem-se constantemente ao ambiente e aos perigos que encontram.

Esta abordagem garante uma forte componente de repetibilidade, algo essencial para jogos cooperativos que pretendem manter a sua comunidade ativa durante longos períodos.

A física como ferramenta de sobrevivência

Entre os equipamentos disponíveis destaca-se a curiosa Gravity Gauntlet, uma espécie de manopla tecnológica capaz de manipular vários objetos em simultâneo.

Com ela será possível recolher ingredientes exóticos espalhados pelas dimensões alternativas, transportar recursos e até utilizar objetos como armas improvisadas contra as criaturas que habitam cada fenda.

A recolha destes materiais é particularmente importante, já que podem ser vendidos em estações especiais ou utilizados para criar novas misturas e melhorias.

Nem todas as bebidas são uma boa ideia

Curiosamente, uma parte significativa da progressão do jogo passa pela criação e consumo de bebidas produzidas a partir dos ingredientes recolhidos durante as missões.

Estas misturas experimentais podem conceder habilidades especiais, aumentar capacidades temporariamente ou proporcionar vantagens estratégicas durante as expedições.

Naturalmente, estamos a falar de substâncias obtidas em dimensões desconhecidas. Como seria de esperar, nem todos os efeitos são positivos e algumas combinações podem transformar completamente o caos já instalado no campo de batalha.

Criaturas que aprendem e assustam

Um dos pilares da experiência será a interação com as criaturas que habitam estes universos alternativos.

Os monstros possuem comportamentos distintos e exigem abordagens diferentes. Observar padrões, compreender pontos fracos e identificar ameaças torna-se tão importante quanto possuir bons reflexos.

Esta componente acrescenta uma vertente estratégica ao horror, recompensando equipas que se prepararem devidamente antes de avançarem para zonas mais perigosas.

O mistério por detrás do Fox Hole Arms

Embora o centro das atenções esteja naturalmente nas expedições interdimensionais, o próprio quartel-general promete esconder vários segredos.

O Fox Hole Arms é muito mais do que um simples pub britânico. Sob a sua fachada tradicional encontra-se uma instalação secreta de investigação e desenvolvimento pertencente a uma organização conhecida apenas como “The Family”. Entre missões, os jogadores poderão personalizar a sua personagem, preparar equipamentos, consultar informações recolhidas e relaxar junto da jukebox.

Ou pelo menos tentar relaxar, desde que não irritem o misterioso proprietário do estabelecimento.

Uma aposta promissora para os fãs de terror cooperativo

A experiência acumulada da Wales Interactive, estúdio responsável por títulos como Maid of Sker e Sker Ritual, deixa antever um projeto capaz de combinar atmosfera inquietante com mecânicas cooperativas sólidas.

Com uma mistura de exploração procedural, monstros imprevisíveis, humor peculiar e sistemas de progressão baseados em ingredientes extraídos de dimensões alternativas, Hazard Levels apresenta-se como uma das propostas independentes mais curiosas do género para os próximos meses.

A versão digital completa ficará disponível a partir de novembro de 2026, enquanto os colecionadores poderão acrescentar a edição física de PlayStation 5 à sua biblioteca a partir de 26 de fevereiro de 2027. Para quem aprecia experiências cooperativas onde a sobrevivência está longe de ser garantida, esta poderá ser uma viagem às profundezas do desconhecido que vale a pena acompanhar.