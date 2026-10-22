Hasbro Games Junior Collection: três clássicos de tabuleiro reunidos

As noites de jogos em família ganharam uma nova vida nos últimos anos graças às adaptações digitais de alguns dos mais populares jogos de tabuleiro. Agora, a Outright Games e a Hasbro querem tornar esses momentos ainda mais acessíveis com Hasbro Games Junior Collection, uma coleção que reúne três clássicos pensados para os jogadores mais jovens numa única experiência interativa.

Com lançamento marcado para 6 de novembro de 2026, esta coleção promete levar o espírito dos jogos de tabuleiro para o mundo digital sem perder aquilo que os tornou tão especiais ao longo de gerações: a diversão partilhada entre amigos e familiares.

Três clássicos, três aventuras diferentes

O grande destaque de Hasbro Games Junior Collection é a inclusão de três dos mais conhecidos títulos da linha Junior da Hasbro: Monopoly Junior, Clue Junior e The Game of Life Junior.

Cada um oferece uma experiência distinta. Em Monopoly Junior, os jogadores entram numa corrida para comprar propriedades, gerir o seu dinheiro e conquistar vantagem sobre os adversários. Já em Clue Junior, a atenção recai sobre a investigação e a descoberta de pistas, convidando os participantes a resolver mistérios num ambiente divertido e acessível para todas as idades.

Por sua vez, The Game of Life Junior centra-se em escolhas e acontecimentos inesperados, permitindo aos jogadores traçar o seu próprio caminho através de uma série de decisões que tornam cada partida diferente da anterior.

A combinação destes três jogos cria uma coleção variada que alterna entre estratégia, dedução e aventura, garantindo que existe sempre algo novo para experimentar.

Experiência pensada para jogar acompanhado

Embora cada jogo apresente mecânicas próprias, a coleção foi claramente concebida com o objetivo de aproximar jogadores de diferentes idades. A componente social assume um papel central, permitindo sessões multijogador locais para até quatro participantes.

A personalização de avatares, o desbloqueio de recompensas e a progressão partilhada ajudam a criar uma sensação de continuidade entre os diferentes títulos. Seja numa competição renhida por propriedades, numa investigação divertida ou numa aventura repleta de escolhas inesperadas, o foco está sempre na interação entre os jogadores.

Esta abordagem procura recriar digitalmente o ambiente descontraído das tradicionais noites de jogos em família, mas com a conveniência das plataformas modernas.

Os jogos de tabuleiro encontram o mundo digital

Uma das maiores preocupações quando se adaptam jogos de tabuleiro para videojogos é preservar a magia da experiência original. Segundo a Outright Games, esse foi precisamente um dos objetivos principais durante o desenvolvimento de Hasbro Games Junior Collection.

Os ambientes coloridos, as animações interativas e a apresentação acessível foram pensados para captar a essência dos jogos físicos, ao mesmo tempo que introduzem elementos exclusivos do formato digital. O resultado é uma experiência fácil de aprender, ideal para jogadores mais jovens, mas suficientemente apelativa para envolver toda a família.

A Hasbro continua a expandir os seus clássicos

Com mais de um século e meio de história, a Hasbro continua a encontrar novas formas de levar as suas marcas a diferentes públicos. Franquias como Monopoly permanecem entre os nomes mais reconhecidos do entretenimento familiar e têm vindo a ganhar uma presença cada vez maior nos videojogos.

Hasbro Games Junior Collection representa mais um passo nessa estratégia, transportando alguns dos seus jogos mais populares para uma geração habituada a jogar em consolas e PC, sem esquecer a essência que tornou estes títulos referências das reuniões familiares.

Um convite para a próxima noite de jogos

Num mercado dominado por experiências online competitivas e aventuras cada vez mais complexas, Hasbro Games Junior Collection surge como uma alternativa leve, acessível e focada na diversão entre familiares e amigos.

Ao reunir Monopoly Junior, Clue Junior e The Game of Life Junior numa única coleção, a Outright Games aposta numa fórmula simples mas eficaz: transformar três clássicos intemporais numa experiência digital capaz de criar novas memórias para uma nova geração de jogadores.

A coleção chega no próximo dia 6 de novembro para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Para as famílias que procuram uma forma descontraída de passar tempo juntas, este poderá muito bem ser o convite perfeito para a próxima noite de jogos.