Halo 3 a caminho da Halo: The Master Chief Collection para PC

A Microsoft confirmou recentemente a data oficial a partir da qual, Halo 3 passará a fazer parte de Halo: The Master Chief Collection para PC.

Venham saber quando é.

Já existe uma data a partir da qual Halo 3 passará a fazer parte de Halo: The Master Chief Collection para PC: 14 de julho.

Esta é uma boa ocasião para os jogadores voltarem a um jogo que ficou marcado certamente nas suas memórias e relembrar 11 missões inesquecíveis de campanha e luta intensa em 24 mapas multi jogador. Um sistema de personalização melhorado dos Spartans e um sistema de progressão totalmente novo, que abarca todos os jogos de Halo: The Master Chief Collection.

Além disso, os jogadores podem experimentar o criador dentro do jogo, graças ao modo Forge atualizado e mais desenvolvido, para permitir a criação de mapas multi jogador tal qual como desejam, utilizando o modo Theater para comemorar os triunfos mais importantes.

Halo: The Master Chief Collection trata-se de um pack que inclui todos os títulos da coleção que serão fornecidos ao longo do tempo, começando com o Halo: Reach e terminando posteriormente com o Halo 4 em 2020.

Halo 3, que foi originalmente lançado em 2007, torna-se assim no quarto título que chega à coleção no PC. Isto depois de em dezembro de 2019 ter chegado Halo: Reach, seguido de Halo: Combat Evolved Anniversary e Halo 2: Anniversary em maio.

Halo 3 estará disponível com o Xbox Game Pass, bem como na Steam e Windows 10. O jogo já faz parte da coleção, disponível na Xbox One.

A versão de PC do jogo terá suporte para resoluções HDR e 4K, com controles otimizados para mouse e teclado.

Não se esqueçam… dia 14 de julho é quando Halo 3, e o Master Chief ingressam em Halo: The Master Chief Collection para PC, para terminar o conflito entre o Covenant, a Flood e a raça Humana na conclusão dramática e emocionante da trilogia original do Halo.