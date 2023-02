Hackers põem à venda códigos de League of Legends por 700 mil dólares

Se há uma coisa que dificilmente o mundo tecnológico se vai ver livre é dos ataques informáticos. E de acordo com as mais recentes notícias, os hackers terão colocado à venda na Internet códigos do jogo League of Legends por um valor de 700 mil dólares.

League of Legends: Hackers vendem códigos por 700 mil dólares

De acordo com as informações reveladas pelo canal Esports Heaven, na semana que passou os hackers que conseguiram atacar o jogo League of Legends colocaram à venda na Internet os códigos-fonte do título da Riot Games por um valor de 700 mil dólares, algo como 654 mil euros. A criadora também já havia confirmado que o ataque tinha conseguido afetar e invadir os códigos do jogo de estratégia Teamfight Tactics.

Segundo os detalhes divulgados pelo canal, os autores pelo roubo dos dados são o grupo de hackers com o nome de código Arkat_001. Tal como verificado pela investigação, os dados roubados constam numa página que tem mais de 70 GB, tal como podemos ver na imagem abaixo. Para além disso, é ainda referido que os criminosos digitais conseguiram também aceder à ferramenta anti-cheat designada Demacia, que é usada nos servidores da Coreia do Sul.

O canal acrescenta que a Riot Games tem consciência de que os hackers estão a tentar vender o código-fonte de League of Legends, algo que, naturalmente, tem gerado preocupação na empresa, uma vez que é uma situação que pode trazer consequências ao jogo, prejudicando assim a experiência dos jogadores. Por exemplo, há o receio de que possam surgir mais batotas e cheats nos próximos dias.

Anteriormente, os hackers haviam pedido o resgate junto da criadora e, segundo o site Motherboard, o grupo tinha enviado um ultimado à Riot Games onde pedia 10 milhões de dólares para que as informações não fossem reveladas, mas a empresa terá recusado ceder à chantagem.

Vamos então ficar atentos a eventuais desenvolvimentos sobre esta situação que é sempre desagradável não só para quem detém os jogos, mas também para quem efetivamente os joga.