A estreia de GTA VI está a ser aproveitada por cibercriminosos para distribuir ficheiros maliciosos e tentar enganar os jogadores. O alerta é da ESET, que identificou dezenas de ficheiros suspeitos que se fazem passar por conteúdos relacionados com o novo videojogo da Rockstar Games.

Entre os ficheiros detetados encontram-se executáveis com nomes como gta6 beta early access.exe e GTA6 Leaks.exe , que prometem versões de teste, acesso antecipado ou alegadas fugas de informação sobre o jogo.

A empresa de cibersegurança identificou ainda um ficheiro denominado GTA6.apk , uma designação que sugere uma versão para Android. No entanto, importa recordar que a Rockstar Games não anunciou qualquer versão de GTA VI para dispositivos móveis.

Cuidado com as falsas versões beta e o acesso antecipado

O lançamento de GTA VI está marcado para 19 de novembro, estando o jogo previsto, nesta fase, para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

A Rockstar Games não anunciou qualquer versão beta, demonstração jogável ou programa que permita experimentar o videojogo antes da data oficial de lançamento. Também não foram anunciadas versões para PC ou dispositivos móveis.

É precisamente esta expectativa que os criminosos procuram explorar. Ao descarregar ficheiros de fontes desconhecidas, os jogadores arriscam-se a instalar malware em vez do tão aguardado videojogo.

Dependendo da ameaça utilizada, estes programas podem permitir o roubo de palavras-passe, informações pessoais e outros dados sensíveis, comprometendo a segurança dos dispositivos e das contas dos utilizadores.

A telemetria da ESET identificou também milhares de domínios registados com referências a GTA VI ou que procuram imitar a identidade da Rockstar Games. Ainda assim, a empresa ressalva que nem todos são maliciosos ou estão ativos, existindo igualmente páginas legítimas de fãs e domínios sem conteúdo.

Pré-carregamento também pode ser usado em burlas

Outro dos aspetos que merece atenção é o pré-carregamento das versões digitais de GTA VI, iniciado a 10 de novembro.

Segundo a Rockstar Games, o processo poderá exigir até 212 GB de espaço de armazenamento, dependendo do dispositivo. Contudo, o pré-carregamento permite apenas descarregar antecipadamente os ficheiros necessários: não permite jogar antes do lançamento oficial.

Esta distinção pode ser aproveitada para criar campanhas fraudulentas. Os utilizadores poderão receber mensagens a alegar problemas no pré-carregamento, cancelamentos de reservas ou a necessidade de confirmar dados de acesso para ativar o jogo.

Estas comunicações podem encaminhar as vítimas para páginas falsas, concebidas para recolher credenciais de acesso ou informações de pagamento.

Black Friday pode trazer mais falsas promoções de GTA VI

O alerta da ESET estende-se também à Black Friday, agendada para 27 de novembro, poucos dias depois do lançamento do jogo.

Os cibercriminosos poderão aproveitar esta ocasião para divulgar falsas promoções, cartões-presente e pacotes de consolas e videojogos. As ofertas dirigidas a quem pretende comprar GTA VI como presente merecem especial atenção, sobretudo quando apresentam descontos invulgares ou versões que não foram anunciadas oficialmente.

Como evitar burlas relacionadas com GTA VI?

Para reduzir os riscos, a ESET recomenda algumas medidas de segurança:

Consultar os canais oficiais: confirmar todas as informações sobre GTA VI através da Rockstar Games e das plataformas oficiais.

confirmar todas as informações sobre GTA VI através da Rockstar Games e das plataformas oficiais. Evitar downloads suspeitos: não instalar alegadas versões beta, demonstrações ou ficheiros de acesso antecipado provenientes de fontes desconhecidas.

não instalar alegadas versões beta, demonstrações ou ficheiros de acesso antecipado provenientes de fontes desconhecidas. Aceder diretamente às lojas: evitar links recebidos por email, SMS ou redes sociais para comprar o jogo.

evitar links recebidos por email, SMS ou redes sociais para comprar o jogo. Desconfiar de promoções demasiado boas: ter especial cuidado com descontos invulgares, cartões-presente e vendedores desconhecidos.

ter especial cuidado com descontos invulgares, cartões-presente e vendedores desconhecidos. Utilizar métodos de pagamento seguros: evitar vendedores que exijam formas de pagamento sem proteção adequada.

E se já tiver sido vítima de uma destas campanhas? Caso tenha partilhado dados de pagamento numa página suspeita, deverá contactar rapidamente o banco ou a entidade emissora do cartão.

Se tiver executado um ficheiro potencialmente malicioso, deverá analisar o equipamento com software de segurança atualizado, alterar as palavras-passe das contas afetadas a partir de um dispositivo seguro e terminar as sessões ativas. É igualmente aconselhável guardar recibos e capturas de ecrã que possam ajudar a documentar o incidente.

A expectativa em torno de GTA VI é enorme, mas também cria oportunidades para os cibercriminosos. Até ao lançamento, a melhor estratégia passa por desconfiar de promessas de acesso antecipado e descarregar conteúdos apenas através de canais oficiais.