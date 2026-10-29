GTA 6 vai permitir atacar pessoas com fezes de cão

A Rockstar Games apresentou um novo clip de GTA 6, durante um episódio de South Park, onde revela uma mecânica inusitada: a utilização de fezes de cão como arma contra os NPCs.

Revelação peculiar no South Park

No episódio intitulado Guinea Pig On A Stick, uma personagem elogia o realismo gráfico do jogo perante os protagonistas da série.

Este crossover entre a Rockstar e a série animada é uma estratégia de marketing irreverente que procura captar a atenção do público.

O vídeo mostra um cão a fazer as necessidades na praia de Vice City e o dono a recolher os dejetos. Jason, um dos protagonistas, ataca o NPC e utiliza o saco com fezes para o agredir. Esta demonstração evidencia a liberdade criativa sem limites que o jogo promete oferecer.

Here’s the FULL GTA 6 gameplay footage exclusively shown in the latest South Park episode in HD. https://t.co/aMBXWtnKE3 — GTA 6 Info (@GTASixInfo) October 29, 2026

Impacto económico e social

Estima-se que o lançamento possa causar uma perda de produtividade de mil milhões de dólares nos EUA, com um aumento de 17% nos pedidos de folga.

O CEO da Take-Two previu que muitos fingirão doença, e até o jogador da NBA Steven Adams alertou para uma quebra de rendimento nas ligas desportivas.

O GTA 6 chega a 19 de novembro para PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S, enquanto a versão para PC está prevista para o primeiro trimestre de 2027. Os fãs aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre este aguardado título.

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