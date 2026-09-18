GTA 6 pode chegar sem multijogador no lançamento… CEO da Twitch aponta para 2027

A chegada do GTA 6 está cada vez mais próxima, mas o aguardado modo multijogador poderá não estar disponível no lançamento. Comentários do CEO da Twitch apontam para uma possível estreia do GTA Online apenas em 2027.

O lançamento de GTA 6 aproxima-se, mas há uma dúvida importante

Até agora, a Rockstar tem concentrado a comunicação oficial sobretudo na experiência para um jogador. A empresa ainda não apresentou publicamente os planos completos para a componente online, apesar de ser praticamente inevitável que o GTA 6 venha a receber uma nova versão de GTA Online.

A razão é simples. O modo online do GTA 5 transformou-se num dos pilares do negócio da Rockstar e continua a gerar imensa receita muitos anos depois da chegada do jogo às lojas. Por isso, seria surpreendente que a próxima geração da série não tivesse uma experiência multijogador própria.

Uma declaração do CEO da Twitch levantou a possibilidade

A ausência de informações oficiais não impediu, contudo, que surgisse uma possível pista sobre os planos da Rockstar. Dan Clancy, CEO da Twitch, falou recentemente sobre a relação entre a plataforma de streaming e o estúdio responsável por GTA 6.

Numa entrevista à Bloomberg, o responsável referiu que a Twitch tem mantido contactos com a Rockstar para preparar formas de envolver os criadores de conteúdos no universo do GTA 6. Foi ao falar sobre esse trabalho que acabou por fazer uma referência particularmente relevante ao futuro modo multijogador.

Segundo Clancy, o impacto de GTA 6 será significativo inicialmente, mas deverá aumentar ainda mais no ano seguinte, altura em que, segundo as suas palavras, será lançado este modo.

Esta não seria uma estratégia inédita para a Rockstar. O GTA 5 e o GTA Online não foram lançados exatamente ao mesmo tempo, embora nesse caso a espera tenha sido bastante curta. O jogo chegou às lojas a 17 de setembro de 2013, enquanto o modo online ficou disponível a 1 de outubro do mesmo ano. Com o GTA 6, a separação poderá ser muito maior, caso a indicação de 2027 venha a concretizar-se.

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