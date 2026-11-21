GTA 6 faturou $3,79 mil milhões no primeiro dia, mas Rockstar enfrenta tensão sindical
O GTA 6 gerou 3,79 mil milhões de dólares em vendas a retalho no primeiro dia, segundo estimativas da Rockstar. O sucesso coincide com uma votação sobre o reconhecimento de um sindicato no estúdio.
Os números do lançamento do GTA 6
A Rockstar revelou na sexta-feira o valor das vendas do primeiro dia. As vendas em pré-lançamento chegaram a 32,5 milhões de cópias, bem acima dos cerca de 20 milhões que alguns analistas previam.
Para comparação, o GTA 5 gerou mais de 800 milhões de dólares em todo o mundo no primeiro dia, em 2013, com cerca de 11 milhões de unidades. O GTA 6 custa 80 dólares, contra os 60 dólares do GTA 5.
Sam Houser, presidente e fundador da Rockstar, expressou imensa gratidão pelo lançamento, que marca um novo capítulo para a empresa.
A votação sindical na Rockstar
Está em curso uma votação, entre 12 e 26 de novembro, para decidir se a Rockstar reconhece a secção local do sindicato britânico IWGB, o Independent Workers Union of Great Britain.
Em outubro de 2025, a Rockstar despediu mais de 30 profissionais de desenvolvimento, a maioria dos quais tentava organizar os colegas. O caso está num tribunal laboral, e a empresa é acusada de perseguição sindical.
A Rockstar defende que os despedimentos se deveram à partilha de informação confidencial. A responsável de publicação, Jennifer Kolbe, disse à Bloomberg que, se os trabalhadores quiserem um sindicato, então vão poder tê-lo.
Segundo um artigo de opinião do Guardian, os trabalhadores temem novos despedimentos, apesar do sucesso financeiro do jogo.
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