O pre-load do mais recente Grand Theft Auto (GTA) já fez disparar o tráfego em algumas operadoras, e o dia de lançamento pode trazer novo pico.

O GTA 6 é o primeiro título principal da série Grand Theft Auto desde o lançamento do GTA 5, em 2013, motivo pelo qual tem sido alimentada grande expectativa em torno do jogo. Segundo Steve Uhlig, professor de redes na Queen Mary University of London, trata-se de um dos poucos lançamentos de entretenimento com dimensão suficiente para ter impacto mensurável no tráfego da Internet, graças à combinação entre o número de jogadores e o volume de dados, que ronda os 210 GB por cópia. De facto, os primeiros dados do pre-load, a transferência antecipada dos ficheiros do jogo, antes da data de lançamento, já o mostram.

O pre-load como primeiro teste

Os jogadores de Xbox Series X|S puderam começar a descarregar o jogo antecipadamente, a 9 de novembro, enquanto na PlayStation 5 o processo arrancou a 10 de novembro. No Reino Unido, a Virgin Media O2 indicou que a sua rede registou, no início do pre-load, o maior pico de tráfego e o maior volume diário de dados de sempre. Entre a meia-noite e a uma da manhã, o tráfego foi 51,6% superior ao da mesma hora da semana anterior, e o total de dados descarregados até às 9h00 aumentou 73,3%.

O pico ultrapassou em 3,8% o anterior máximo da operadora, registado durante o jogo das meias-finais da Liga dos Campeões entre o Arsenal e o Atlético de Madrid, em maio, enquanto o volume diário total ficou 4% acima do recorde anterior, associado ao lançamento da Mini Season do Capítulo 7 do Fortnite, a 1 de novembro.

Impacto desigual consoante a operadora

Os dados do HERMES, um observatório que analisa testes de velocidade públicos, apontam para pressão localizada, segundo Loqman Salamatian, que concluiu recentemente o doutoramento na Universidade de Columbia e será professor assistente na Universidade de Maryland, College Park, em 2027, em declarações à Newsweek.

Na primeira hora do pre-load, os clientes da BT, da Sky e da Virgin Media realizaram mais 62% de testes de velocidade do que o habitual. As velocidades de descarga medidas junto dos clientes da Sky desceram cerca de 17% na primeira noite, enquanto as dos clientes da Virgin Media variaram pouco, apesar do tráfego recorde.

Para Loqman Salamatian, houve degradação mensurável coincidente com o pre-load, mas de magnitude muito variável entre operadoras, e nada nas medições sugere uma perturbação generalizada.

De qualquer forma, nos Estados Unidos, a Xfinity e a Spectrum tomaram medidas pouco habituais para o lançamento:

A Xfinity está a oferecer aos clientes elegíveis um aumento gratuito de velocidade, por 15 dias, até 2 Gbps , e afirmou que o período entre 10 e 19 de novembro poderá ser, nas palavras da empresa, “o maior momento da história da internet”.

, e afirmou que o período entre 10 e 19 de novembro poderá ser, nas palavras da empresa, “o maior momento da história da internet”. A Spectrum está a subir temporariamente os clientes elegíveis para o plano de 1 Gbps, com alguns subscritores de gigabit, em zonas selecionadas, a passarem para 2 Gbps, numa promoção que decorre até 30 de novembro.

O que esperar no dia de lançamento

Segundo Uhlig, um milhão de transferências de 210 GB equivale a cerca de 210 petabytes, e 10 milhões ultrapassam os dois exabytes. Tendo em conta que o que determina o impacto é o momento em que esses dados circulam, o futuro professor assistente sublinha que um milhão de lares a descarregar 200 GB ao longo de vários dias é um desafio de engenharia muito diferente do mesmo número de lares a fazê-lo em poucas horas.

Além disso, espera nova subida significativa no dia do lançamento oficial, a 19 de novembro, em particular devido a quem não descarregou o jogo antecipadamente. Não obstante, a existência de um novo recorde dependerá da procura já satisfeita.

Na perspetiva de Uhlig, o pre-load reduz significativamente o risco de um pico de transferências no dia de lançamento.

No entanto, acarreta outras pressões, como as atualizações de dia um e as transferências de última hora, que podem consumir largura de banda considerável, e os milhões de ligações em simultâneo podem sobrecarregar os sistemas de autenticação e as plataformas de jogo sem exigir o mesmo volume de dados.

Segundo Uhlig, os pontos de pressão mais prováveis são as redes de distribuição de conteúdos (em inglês, CDN), a infraestrutura das plataformas, os sistemas de autenticação e as redes de acesso que servem grandes concentrações de jogadores.

Cuidado com os “recordes da Internet”

Os dois especialistas alertaram para a forma como os recordes serão apresentados. Segundo Salamatian, quando uma operadora reporta um máximo de tráfego, mede apenas o que passou pela sua própria rede, e o mesmo acontece com um ponto de troca de tráfego, que mede apenas o que por ele circulou.

De acordo com Uhlig, não será surpreendente ver recordes em operadoras, pontos de troca de tráfego, CDN ou plataformas de jogo, mas um recorde numa rede não é necessariamente um recorde da Internet como um todo.

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