A Electronic Arts decidiu juntar dois mundos aparentemente distintos, mas que partilham a mesma paixão: o golfe. Golf Clash, o popular jogo de golfe para dispositivos móveis, recebeu uma colaboração especial com Stick, a série de comédia protagonizada por Owen Wilson, cuja segunda temporada já se encontra disponível na Apple TV.

A parceria leva o universo da série para dentro do jogo, através de torneios temáticos, novos elementos cosméticos e várias surpresas. Mas há também um incentivo adicional para os jogadores: uma oferta de teste gratuito de até um mês da Apple TV, destinada aos utilizadores elegíveis.

O espírito de Stick chega aos campos de golfe

A colaboração acompanha a Temporada 107 de Golf Clash, que decorre até 13 de dezembro de 2026, e introduz várias referências à série protagonizada por Owen Wilson, no papel de Pryce Cahill, e por Peter Dager, que interpreta o jovem talento Santi.

Os jogadores encontram ilustrações de Stick nos menus, nos ecrãs de carregamento e na identidade visual dos torneios. Mas a parceria vai bastante além da componente estética.

Ao longo da temporada, serão realizados três torneios temáticos: Stick Tournament, Point Reyes Classic e Ready Safe Invitational, este último com início marcado para 7 de dezembro. Os campos recebem decoração inspirada na série, incluindo painéis publicitários, banners e bandeiras personalizadas.

Novos prémios e um mês de Apple TV

A Temporada 107 inclui também várias recompensas inspiradas em Stick na via gratuita do Season Pass. Entre os conteúdos desbloqueáveis encontram-se o Hustle, um putt de vidro que remete para uma cena da primeira temporada da série, o Yellow Stick, novas explosões de buraco, tacos, tees de madeira e emotes especiais.

Há ainda uma novidade particularmente interessante para quem gosta de acompanhar séries: os jogadores elegíveis, com a versão 3.4.10 de Golf Clash, podem reclamar um período experimental gratuito de até um mês da Apple TV.

A oferta pode ser ativada através do artigo fixado no NewsHub do jogo ou do anúncio apresentado no início de sessão, estando disponível até 31 de dezembro de 2026. A elegibilidade depende do território e das condições da promoção.

Uma parceria que ultrapassa o próprio jogo

A colaboração não fica limitada aos dispositivos móveis. Golf Clash também terá uma presença especial no episódio 6 da segunda temporada de Stick, através de uma colocação de marca integrada na série.

Desenvolvido pela Playdemic, estúdio da Electronic Arts, Golf Clash é um jogo gratuito para iOS e Android que conquistou milhões de jogadores com a sua abordagem competitiva ao golfe.

Esta parceria representa mais uma tentativa de aproximar o videojogo do universo do entretenimento televisivo, oferecendo conteúdos temáticos aos jogadores e dando simultaneamente maior visibilidade à série de Owen Wilson.

Golf Clash pode ser descarregado gratuitamente na App Store e no Google Play.