Games with Gold – abril de 2020 na sua Xbox

Março está a revelar-se um mês pesado. Demasiado pesado! O ano de 2020 e esta pandemia de Covid-19 que assola o planeta ficarão para sempre marcados como um dos mais nefastos episódios daquela que é a História do Mundo.

Dessa forma, muitos dos que estão a ler estas linhas estarão em casa, em isolamento. Apesar de serem apontados aos videojogos muitos defeitos, não deixa de ser verdade que nestes momentos podem ser uma alternativa para ultrapassar os minutos e horas que se vão acumulando.

Venham conhecer as novas aquisições para o serviço Xbox Live Gold, deste mês de abril.

Muitos dos leitores que atravessam estas linhas com o olhar estarão em casa, agora que estamos a passar por este período de confinamento e reclusão social, imposta pelo Governo.

Será, talvez, um período onde exista um pouco de maior disponibilidade de tempo para uns joguitos, certo?

Pois bem, a lista de jogos disponibilizada no serviço Xbox Live Gold para o mês de abril foi então anunciada:

Project CARS 2 (disponível de 1 a 30 de abril para a Xbox One)

Project Cars 2 é um dos grandes jogos de condução da atualidade. Um jogo tremendamente exigente e difícil de dominar, mas, extremamente entusiasmante de jogar e recompensador no final.

Com mais de 180 veículos das melhores marcas automóveis, o jogador poderá competir nas mais diversas superfícies: gelo, terra batida e pista molhada incluída. Com um sistema de meteorologia dinâmico em 140 circuitos, oferece assim uma condução realista e múltiplos modos de jogo.

Knights of Pen and Paper Bundle (disponível de 16 de abril a 15 de maio para a Xbox One)

Da Behold Studios surge este jogo, um RPG retro que traz uma jogabilidade divertida e simples até aos jogadores da Xbox One.

Em Knights of Pen and Paper Bundle o jogador assume então os papéis de um grupo de aventureiros que terá de reunir e usar para explorar variadas masmorras. Dessa forma, terá controlo sobre os elementos da sua party que, por sua vez, representam as suas personagens numa sessão tradicional de RPG em jogo de mesa. O jogador pode entre ser uma das personagens do jogo ou o próprio Dungeon Master.

Fable Anniversary (disponível de 1 a 15 de abril na Xbox One e Xbox 360)

Fable Anniversary corresponde à remasterização em HD do clássico título da Xbox original.

Esta edição trouxe novas texturas, modelos e uma iluminação melhorada, reintroduzindo de novo a história pioneira, onde cada decisão do jogador acarreta consequências diretas no seu desfecho. Fable Anniversary é a derradeira experiência Fable, tanto para os fãs mais antigos como para quem vai experimentar pela primeira vez.

Toybox Turbos (disponível de 16 a 30 de abril na Xbox One e Xbox 360)

Toybox Turbos leva o jogador a colecionar e personalizar 35 veículos distintos, competir com eles em 18 circuitos loucos e pelo caminho lutar contra os seus rivais com uma lista de armas divertidamente insanas. Poderá usar minas, metralhadoras e martelos gigantes… tudo vale para derrubar os nossos adversários em corrida.

O jogo apresenta 6 modos para serem jogados a solo, ou então a possibilidade de se competir contra 4 jogadores em multi jogador (local, online ou co-op).

Lembram-se de Micro Machines?? Pois, bem! É um jogo muito parecido e ótimo para toda a família!

Estas são as novidades Xbox Live Gold de abril. O que acham?

Gostaria de deixar uma palavra de agradecimento para todos os profissionais de saúde espalhados por esse Mundo fora, que neste preciso momento se encontram a esgotar as suas energias vitais e emocionais, na luta contra o Covid-19, na tentativa de salvar vidas humanas.

Não poderia deixar também de endereçar as mais sinceras condolências a todos os familiares e amigos dos nossos compatriotas falecidos ao longo desta pandemia.