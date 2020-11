Futebolista brasileiro Neymar foi banido da plataforma Twitch

O Twitch é uma popular plataforma de streaming mais direcionada para o mundo dos jogos. O serviço conta já com mais de 55 milhões de utilizadores mensais ativos, sendo um dos mais usados em todos o mundo.

Mas recentemente um importante jogador de futebol foi banido da plataforma. A ‘vítima’ foi nada mais nada menos do que o futebolista brasileiro Neymar, e o motivo parece ser bastante válido.

No mundo da tecnologia há sempre coisas a acontecer, umas mais curiosas, outras mais bizarras misturadas ainda com os assuntos mais sérios e formais. Mas o assunto do presente artigo mistura um pouco todas essas facetas.

Neymar foi banido da plataforma de streaming Twitch

É sempre bom ter os nossos ídolos e/ou pessoas famosas a frequentar as mesmas plataformas que nós. Isso acontece nas redes sociais e também nas plataformas de streaming, assim como noutro exemplos.

Mas não é por serem celebridades que não se ‘portam sempre bem’, pois também podem apresentar comportamentos que vão contra as regras, como qualquer outro utilizador. E foi isso que terá acontecido ao popular jogador de futebol Neymar, atual avançado do Paris Saint-Germain, na França.

De acordo com as informações, o jogador foi banido esta segunda-feira, dia 9 de novembro, do Twitch. E mesmo que a plataforma não tenha revelado o motivo, Neymar fez questão de esclarecer a situação através do stories na sua conta do Instagram.

Segundo o jogador, a decisão da plataforma poderá ter sido consequência por ele ter mostrado o número de telefone do colega Richarlison, jogador do Everton (Inglaterra). Neymar diz que vai ficar suspendo do Twitch por cerca de sete dias.

O jogador brasileiro criou a sua conta no serviço de streaming em outubro, usando-a para fazer diretos de jogos como Counter Strike e Among Us. Desta forma, o jogador partilha com os seus fãs as suas habilidades de gamer, juntamente com os seus amigos, como por exemplo Aguero do Mancherter City.

Para além disso, Neymar também tem por hábito desafiar a jogo Ibai Llanos, um dos maiores streamers de Espanha.

Veja o jogador em ação:

Portanto, esta situação acaba por ser um alerta de que qualquer pessoa poderá sofrer as consequências no Twitch quando apresenta uma conduta que viola as regras. Mesmo que seja um dos melhores e mais populares jogadores de futebol do mundo.