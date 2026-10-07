Frostpunk coloca o destino de New London nas mãos da Nintendo Switch

O aclamado jogo de sobrevivência e construção de cidades da 11 bit studios chega à Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 em breve e mesmo a tempo do Natal. Venham ver quando…

Sobreviver nunca foi uma questão simples em Frostpunk. Quando a humanidade enfrenta um mundo mergulhado num inverno sem fim, não existem decisões perfeitas — apenas escolhas que podem significar a diferença entre a sobrevivência e a extinção.

É precisamente essa experiência que a 11 bit studios vai levar para a Nintendo Switch a partir de 19 de outubro de 2026, numa versão que contará também com suporte completo para a Nintendo Switch 2. O jogo que ajudou a redefinir o género de construção e sobrevivência coloca finalmente os jogadores da Nintendo no papel mais ingrato de todos: governar a última cidade da Terra.

À beira da extinção

Em Frostpunk, New London é muito mais do que uma simples cidade para construir e gerir. É o último refúgio de uma humanidade que luta contra condições climáticas extremas e temperaturas capazes de transformar qualquer erro numa sentença de morte.

No centro da cidade encontra-se o enorme gerador que fornece o calor indispensável à sobrevivência da população. À medida que New London cresce, aumenta também a responsabilidade do jogador. É necessário garantir habitação, alimentação, cuidados médicos e energia, mas também assegurar que existem recursos suficientes para manter toda a sociedade funcional.

O problema é que os recursos são limitados, o mundo exterior é cada vez mais hostil e as pessoas que estão sob a nossa gestão e que dependem das nossas decisões, estão cada vez mais desesperadas e exigentes.

Cada decisão tem consequências. Uma nova fábrica pode aumentar a produção, mas também exigir mais trabalhadores. Uma jornada de trabalho mais longa pode ajudar a manter a cidade em funcionamento, mas terá um impacto direto no bem-estar da população. Uma nova lei pode resolver um problema imediato e, simultaneamente, criar outros a longo prazo.

É neste equilíbrio permanente entre sobrevivência e humanidade que reside a identidade de Frostpunk.

Governar: escolher entre o mal menor

Poucos jogos de estratégia colocam a moralidade no centro da experiência como Frostpunk. O jogador não se limita a construir edifícios ou a gerir recursos: é responsável por definir as regras pelas quais a sociedade irá viver. Algumas delas, extremanente dificeis de tomar.

As leis permitem regular praticamente todos os aspetos da vida em New London, desde as condições de trabalho à alimentação, passando pelos cuidados de saúde e pela forma como a população reage às situações de emergência.

Mas à medida que a situação se agrava, surgem escolhas cada vez mais difíceis. Mas necessárias!

Será melhor governar com mão de ferro para garantir a ordem? Ou procurar manter uma sociedade baseada na compaixão e na fé, mesmo que isso torne a sobrevivência mais difícil?

Não existem respostas simples nem opções certas. Mas, acima de tudo, não existem decisões sem consequências.

A confiança da população é um recurso tão importante como o carvão ou os alimentos. Os habitantes de New London depositam a sua fé no líder, mas essa confiança não é ilimitada. Um governante que exige demasiado pode acabar por descobrir que a própria população que tentou salvar se tornou o seu maior problema.

Sobreviver significa evoluir

A tecnologia desempenha igualmente um papel fundamental na luta pela sobrevivência. New London não pode permanecer estática enquanto as condições do mundo exterior continuam a deteriorar-se.

Investir em novas tecnologias permite melhorar a eficiência da cidade, aumentar a produção e desenvolver soluções capazes de responder aos problemas que vão surgindo. Contudo, concentrar todos os esforços no presente pode revelar-se um erro quando o verdadeiro desafio está no que acontecerá amanhã.

Frostpunk obriga constantemente o jogador a pensar a curto e a longo prazo. É necessário responder às crises que surgem diariamente sem perder de vista o futuro da cidade.

E, por vezes, preparar esse futuro significa tomar hoje uma decisão que ninguém na cidade quer ouvir.

O mundo para lá de New London

Apesar de New London ser o centro da experiência, o mundo de Frostpunk não termina nos limites da cidade.

As expedições às regiões geladas permitem descobrir o que aconteceu ao resto da humanidade e explorar territórios desconhecidos. Estas incursões são perigosas, mas podem proporcionar informações importantes, recursos preciosos e até novos habitantes para a cidade.

A exploração acrescenta assim outra dimensão à estratégia, permitindo ao jogador perceber que New London não é apenas uma cidade isolada num mundo congelado. É uma pequena ilha de esperança num planeta devastado.

Experiência continua para lá da campanha

Para quem quiser prolongar a experiência, Frostpunk conta também com um modo Endless que aumenta consideravelmente a longevidade do jogo.

O Endless Mode permite continuar a construir e gerir cidades sem estar limitado à estrutura tradicional da campanha, enquanto o Serenity Mode oferece uma abordagem mais descontraída, centrada na construção e no desenvolvimento urbano sem a mesma pressão constante da sobrevivência.

É uma excelente forma de explorar o lado mais criativo de Frostpunk, depois de o jogador já ter enfrentado algumas das decisões mais brutais da campanha principal.

Uma chegada importante à Nintendo Switch

Lançado originalmente em 2018, Frostpunk rapidamente conquistou reconhecimento pela forma como combinou construção de cidades, estratégia, sobrevivência e narrativa num único conceito.

O jogo recebeu distinções como Best PC Game of the Year pela Windows Central e Best Sim of the Year pela PC Gamer, além de uma nomeação nos BAFTA pelos seus feitos na área da narrativa.

Agora, oito anos depois do lançamento original, uma nova audiência poderá assumir o controlo de New London.

Na Nintendo Switch, Frostpunk estará disponível em duas versões. A edição base terá um desconto de lançamento de 30%, enquanto a Complete Edition terá um desconto de 35%. Esta última incluirá ainda os três conteúdos adicionais lançados para o jogo: The Rifts, The Last Autumn e On The Edge.

As pré-reservas e uma demonstração já estão disponíveis.

O frio chega à Nintendo Switch

Frostpunk não é apenas mais um jogo de construção de cidades. É uma experiência sobre liderança, responsabilidade e sobre aquilo que estamos dispostos a sacrificar quando todas as alternativas parecem más.

A chegada à Nintendo Switch, e com suporte completo para a Nintendo Switch 2, oferece uma nova oportunidade para descobrir um dos títulos de estratégia e sobrevivência mais marcantes da última década.

A partir de 19 de outubro, o destino de New London estará novamente nas mãos dos jogadores.

E, num mundo onde o frio pode matar em poucas horas, cada decisão conta.