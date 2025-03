Franz Beckenbauer, Icon em EA SPORTS FC 25

É um dos eternos nomes do futebol mundial. Um daqueles nomes que jamais se esquecerão, como Eusébio, Pelé ou Maradona. Franz Beckenbauer acaba de ser confirmado como ICON em EA SPORTS FC 25.

Mais conhecido como Kaizer, Franz Beckenbauer foi um dos melhores defesas de todos os tempos e está de regresso. Claro que não está de regresso aos relvados reais, mas aos relvados virtuais de EA SPORTS FC 25. Isto, pois a EA Sports acabou de revelar Franz Beckenbauer como o mais recente ICON no FC 25.

Após a inclusão de Diego Maradona em fevereiro, Beckenbauer torna-se o mais recente novo ICON a juntar-se ao FC 25 após o lançamento. A última aparição no videojogo "Der Kaiser" foi em 2016, e depois de quase nove anos, junta-se agora a lendas do futebol como David Beckham, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Paolo Maldini e o seu ex-companheiro de equipa Gerd Müller.

Apesar da não ter sido proferida diretamente sobre Franz Beckenbauer nem sobre a seleção germânica na sua altura, o Kaizer personifica na perfeição a expressão de "são 11 contra 11 mas no final quem ganha é a Alemanha".

Neste seu regresso em EA SPORTS FC 25, Franz Beckenbauer será incluído como ICON no Football Ultimate Team (FUT). A carreira de Beckenbauer foi marcada pelo sucesso ao mais alto nível, venceu três Taças dos Campeões Europeus consecutivas, dois prémios Bola de Ouro e um Campeonato do Mundo, e cimentou o seu estatuto de ICON.

Beckenbauer será adicionado ao FUT como ICON base como parte da campanha UEFA Dreamchasers. Na sexta-feira, 4 de abril, será lançada a primeira versão promocional como parte da campanha FUT Immortals.

Além do Football Ultimate Team, Franz Beckenbauer também faz parte do Classic XI, lançado no dia 10 de março, onde assume o seu lugar na defesa. Os jogadores também terão a oportunidade de iniciar uma carreira como Beckenbauer e construir uma carreira individual inteira com ele.

De recordar que o Kaizer faleceu no ano passado mas, ficará para sempre na memória coletiva do futebol mundial!