França proíbe o uso de termos gaming em inglês para preservar o idioma francês

Se é jogador, sabe bem que neste segmento são usados determinados termos, sobretudo em inglês, tais como gaming, gamer, start, go, exit, cheats, streamer, entre muitos outros....

No entanto, a França está a travar uma luta acesa contra a utilização destes termos no sentido de os proibir. E o principal objetivo é o de preservar a pureza do idioma francês. Para o efeito, o país de Macron está a substituir estes termos por outros na língua materna.

França proíbe termos gaming em inglês

De acordo com as últimas informações, as autoridades francesas levaram a cabo novas investidas nesta segunda-feira (31) de forma a preservar a pureza do idioma do país. O objetivo agora é que as pessoas deixem de usar termos gaming em inglês e, para tal, este vocabulário está a ser revisto.

Neste sentido, os funcionários do governo devem agora substituir determinadas palavras, como 'e-sports' e 'streaming' para versões de termos franceses aprovados. Para algumas palavras o processo será mais fácil uma vez que existem determinadas expressões com traduções mais diretas, como por exemplo "Pro-Gamer" passa a ser "Joueur Professionnel". Por sua vez, outros termos enfrentam algumas complicações nesta substituição, uma vez que o termo "Streamer" se torna em "Joueur-Animateur En Direct".

Existem ainda outros exemplos, como "Cloud Gaming" que passa a ser "Jeu Video En Nuage" e "eSports" fica a ser "jeu video de competition".

As mudanças foram publicadas no diário oficial do governo e passam então a ser obrigatórias para os funcionários do Estado francês.

O Ministério da Cultura, que está envolvido no processo, referiu à AFP que o setor dos videojogos está repleto de anglicismos que podem atuar como "uma barreira ao entendimento" para aqueles que não são jogadores.

Já no mês de fevereiro, a Académie Française, uma agência linguística que já existe há muito tempo, alertou para uma "degradação que não deve ser vista como inevitável".

Concorda com a medida francesa?