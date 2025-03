Football Ultimate Team (FUT) está de parabéns

O modo Football Ultimate Team (mais conhecido por FUT) está de parabéns. Faz 16 anos que este viciante modo de jogo foi lançado em FIFA 09 e, ainda é o modo principal do agora EA SPORTS FC.

Foi no longínquo ano de 2008, quando a série de videojogos da EA SPORTS ainda se denominava de FIFA, que o modo Football Ultimate team (FUT) foi lançado pela primeira vez. Sendo, na altura, como uma funcionalidade extra de FIFA 09, desde cedo se revelou como um dos modos mais entusiasmantes e viciantes do jogo.

E hoje, passados 16 anos, FUT ainda se pode considerar o modo de EA SPORTS FC mais empolgante e que mais chama jogadores a campo.

E para celebrar os 16 anos de FUT, a EA SPORTS encontra-se a lançar uma iniciativa de aniversário que promete surpresas a todos os jogadores. Venham conhecer...

O aniversário do Football Ultimate Team traz itens de jogadores 5 estrelas e melhorias, bem como uma seleção de ICONs da secção Fantasy, além da estreia dos FUT Birthday Heroes.

Vão ser duas semanas cheias, em celebração do aniversário do Football Ultimate Team (FUT) no EA SPORTS FC 25. Com o aniversário, serão introduzindo 5-Star Skill Moves, atualizações 5-Star Weak Foot, uma seleção de ICONs da secção Fantasy favoritos dos fãs de anos anteriores, além da estreia dos FUT Birthday Heroes.

A festa continua também na FC Direct FUT Birthday Celebration Stream na Twitch, que já está no ar, onde poderemos acompanhar Diogo Jota, avançado do Liverpool FC, enquanto ele apresenta a equipa completa do FUT Birthday Team 1, destacando os novos itens da campanha, realizando sorteios e reagindo às equipas e golos da comunidade FUT!

Durante a transmissão, o Diogo Jota também analisará e reagirá às equipas FUT enviadas pela comunidade ao longo da semana e mostrará alguns dos melhores golos da comunidade do FC 25 até agora. Além disso, haverá gameplay com a equipa completa do FUT Birthday Team 1! Mas as festividades não param por aí: a celebração continuará ao longo da semana por toda a comunidade do EA SPORTS FC, com criadores a fazerem sorteios de 5 estrelas e a criar conteúdos para espalhar a festa internacionalmente.

Para dar início à celebração, o FUT Birthday Team 1 foi lançado na passada 6ªFeira, no EA SPORTS FC 25. À medida que as festividades avançam para a próxima semana serão revelados novos brindes, surpresas e itens.

FUT Birthday Team 1:

Serhou Guirassy

Marco Grüll

Chloe Kelly

Selma Bacha

Lena Oberdorf

Antoine Griezmann

Isco

Jude Bellingham

Adrien Rabiot

Wilfried Singo

Rúben Neves

Moussa Diaby

Jhon Durán

Trent Alexander-Arnold

Erling Haaland

Rúben Dias

Nicolas Jackson

Alejandro Garnacho

Nicolas Raskin

Jota

Pepe Reina

Stanislav Lobotka

Rafael Leão

Marcus Thuram

Aitana Bonmatí

Salma Paralluelo

Sophia WIlson

Emily Sams

Kai Havertz

Podem encontrar mais informações sobre as comemorações do aniversário do Football Ultimate Team que chegam ao EA SPORTS FC 25, aqui.