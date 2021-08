FIFA 22 já está disponivel para reserva nas principais lojas digitais

FIFA 22 ainda se encontra longe de ver a "luz do Sol", mas, começa já a mexer e para os mais ávidos pelo jogo, já se encontra disponível para reserva nas principais lojas digitais.

Este ano, a principal cabeça de cartaz de FIFA é o uso da tecnologia HyperMotion de próxima geração que permite movimentos muito mais realistas.

A Electronic Arts mantém pressão alta no que respeita a FIFA. É um dos jogos mais emblemáticos da companhia e como tal, tem especial atenção ano após ano.

FIFA 22, a edição deste ano não foge à regra e apresenta como principal trunfo, a tecnologia HyperMotion de próxima geração que, segundo a Electronic Arts vai aproximar o que se passa nos relvados virtuais, ainda mais da realidade.

Apesar de ainda estarmos longe de 1 de outubro, data em que está previsto o lançamento de FIFA 22, o jogo já se encontra disponível par reserva nos principais lojas digitais.

O jogo será lançado para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Origin e Steam, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One.

HyperMotion

Integrando duas novas tecnologias pela primeira vez - Advanced 11v11 Match Capture e Aprendizagem Automática (Machine Learning) - o HyperMotion aplica dados de movimento de jogadores reais em tempo real, provenientes de futebolistas profissionais durante partidas de alta intensidade, ao FIFA 22 para criar uma experiência de jogo mais realista, fluida e com a melhor reatividade da história do FIFA.

A tecnologia HyperMotion permitiu a integração da primeira captura de movimentos de 22 futebolistas profissionais de alta competição. Adicionalmente, o algoritmo de aprendizagem automática proprietária da EA aprende com mais de 8,7 milhões de quadros de captura avançada de fósforos, e depois escreve novas animações em tempo real para criar movimentos de futebol orgânico através de uma variedade de interações no campo.

Um remate, um passe ou um cruzamento, com o HyperMotion reproduz de uma forma mais orgânica a forma como os jogadores se comportam na realidade.

"FIFA 22 oferece a milhões de fãs em todo o mundo a oportunidade de se envolverem com o desporto que amam de uma forma sem precedentes", disse Nick Wlodyka, GM, EA SPORTS FIFA. "Cada jogador experimenta a FIFA à sua maneira, mas o gameplay em campo é a constante unificadora, por isso estamos entusiasmados por oferecer uma inovação profunda. HyperMotion eleva isso ainda mais nas consolas de próxima geração e no Stadia e muda completamente a sensação do jogo".

Segundo a EA Sports, quase todos os modos, incluindo Modo Carreira, VOLTA FOOTBALL, Clubes Profissionais e FIFA Ultimate Team receberam novidades, melhorias e vão beber das mais-valias que o Hypermotion traz.

Uma outra novidade prende-se com os guarda-redes. Segundo o que se sabe, os keepers são agora bastante mais consistentes e apresentam personalidades e posturas distintas, o que faz com que as suas performances também sejam diferentes em campo.

Também o Ultimate Team terá boas novas. A introdução de FIFA Ultimate Team Heroes será a principal e consiste na introdução de itens completamente novos que representam as histórias e glória dos jogadores de culto e dos favoritos dos fãs.

Como curiosidade, FIFA 22 conta com mais de 17.000 jogadores de mais de 700 equipas que jogam em mais de 90 estádios e mais de 30 ligas. Competições como a UEFA Champions League, UEFA Europa League, nova UEFA Europa Conference League, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sudamericana marcam presença no jogo da EA Sports.

FIFA 22 Ultimate Edition Os fãs que encomendarem** FIFA 22 Ultimate Edition até 11 de agosto receberão um item de jogador FUT Heroes Player a partir de 1 de dezembro. A Ultimate Edition também inclui até quatro dias de Acesso Antecipado, Dual Entitlement, PONTOS DE FIFA e muito mais. Consulta https://www.ea.com/games/fifa/fifa-22/buy para mais detalhes.

FIFA 22

Kylian Mbappé

Entretanto, o avançado do PSG (a caminho do Real Madrid??) e ícone do futebol mundial Kylian Mbappé é o atleta de capa de FIFA pelo segundo ano consecutivo (tal como já aconteceu no passado com Cristiano Ronaldo e Messi).

"Estar nas capas consecutivas da FIFA é incrível", disse Kylian Mbappé. "Tenho uma relação muito especial com o jogo e estou ansioso por desfrutar de FIFA 22 ao lado de todos."