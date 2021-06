Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R aquece motores

Este ano, o gang mais mediático dos últimos anos está de regresso ao mundo dos videojogos, com Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R.

A Outright Games, revelou recentemente as primeiras imagens. Venham vê-las.

A Outright Games e a Universal Games revelaram recentemente Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R, que segundo a companhia, é o primeiro videojogo inspirado pelas imagens universais e pela animação de dreamworks, da série original da Netflix.

Desenvolvido pela 3D Clouds, este novo jogo de corrida de ação reúne o talento de voz da série, através de corridas multijogador online (até 6 jogadores) a todo o gás, e marca com estreia para novembro para a Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Stadia e PC Digital.

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R

Inspirado na série de animação da Universal Pictures e da DreamWorks Fast & Furious: Spy Racers, Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R traz a ação intensa do programa às consolas e PC para um emocionante torneio de corridas de até 6 jogadores em simultâneo.

São cinco, os locais por onde a ação decorre, incluindo Los Angeles, Rio de janeiro e o Deserto do Sahara.

O gang de corridas, SH1FT3R, regressa ao jogo e cabe à equipa Spy Racers impedi-los de ganhar o último veículo de ponta que causará o caos nas mãos erradas. Os jogadores vestem a pele das suas personagens favoritas como Tony Toretto, Echo, Cisco, Layla Gray, ou até mesmo Shashi Dar, Moray, Rafaela Moreno, e muito mais.

Em SH1FT3R, é permitido ao jogador a utilização de equipamento de espionagem de alta tecnologia para ganhar vantagem no modo de story do jogo.

O jogo conta ainda com um modo Cooperativo local (couch co-op) e será possível personalizar os nossos bólides com várias skins desbloqueáveis.

“A Fast & Furious continua a ser uma franquia de Powerhouse Global, expandindo-se para incluir brinquedos e a série animada“, disse Jim Molinets, SVP of Production, da Universal Games and Digital Platforms. “Com Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R, vamos oferecer uma experiência autêntica que combina intensas corridas e gadgets slick com ação de alta velocidade.”

Fast & Furious: Spy Racersna Netflix

Fast & Furious: Spy Racers começou a ser exibido na Netflix em 2019 é produzido por Vin Diesel, Chris Morgan, Neal H. Moritz, Tim Hedrick e Bret Haaland.

A série segue Tony Toretto e uma equipa de adolescentes corredores de rua que são contratados para se infiltrarem numa liga de elite de corridas, que serve de cobertura para uma organização criminosa que pretende dominar o mundo.

A quarta temporada de Fast & Furious: Spy Racers México está agora em streaming na Netflix. O mais recente capítulo da saga Fast & Furious – F9 – está marcado para ser lançado este verão.