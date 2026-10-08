Fantasy Online 2: quer ressuscitar os MMORPG clássicos

Num mercado dominado por gigantes como World of Warcraft e Final Fantasy XIV, Fantasy Online 2 segue um caminho diferente: pixel art, progressão profunda, exploração, economia entre jogadores e um mundo online que continua a crescer. Ainda está em Acesso Antecipado, mas as ambições são muito maiores do que a sua aparência retro deixa adivinhar.

Nos tempos que correm, os MMORPG evoluíram para algo muito diferente daquilo que eram originalmente. Os grandes jogos do género transformaram-se em verdadeiros colossos digitais, com equipas enormes, atualizações constantes e uma quantidade de conteúdo capaz de ocupar milhares de horas. No meio disto tudo, surgem alternativas como Fantasy Online 2 que se apresentam como lufadas de ar fresco.

Fantasy Online 2 não tenta competir através do espetáculo visual, não apresenta um mundo tridimensional gigantesco nem tão pouco procura impressionar com personagens hiper-realistas. Em vez disso, aposta naquilo que muitos jogadores associam à velha escola dos RPG: pixel art, exploração, progressão, loot, crafting, comércio e uma comunidade que ajuda a dar vida ao mundo.

O resultado é um MMORPG deliberadamente retro que, apesar da aparência simples, esconde uma ambição considerável. E já se encontra em Acesso Antecipado.

Uma aventura que começa pequena

A primeira impressão de Fantasy Online 2 pode enganar. O jogador começa a aventura em Noob Island, que funciona como a porta de entrada para o universo do jogo. É aqui que aprende os seus fundamentos, enfrenta os primeiros inimigos, completa as primeiras missões e começa a perceber como funciona a progressão.

Mas também será aqui que rapidamente se aperceberá que Noob Island é apenas o princípio. O mundo está dividido em diferentes regiões, cada uma com ambientes, inimigos, personagens, missões e desafios próprios. A exploração assume uma importância fundamental, sobretudo porque Fantasy Online 2 procura recuperar uma característica que se perdeu em muitos RPG modernos: a sensação de que existe sempre alguma coisa para descobrir.

Não há necessariamente uma seta a indicar tudo aquilo que devemos fazer. O jogador é incentivado a explorar, experimentar e descobrir. E é precisamente aí que começa a funcionar a magia do jogo.

O MMORPG onde a construção da personagem importa

A progressão é um dos pilares de Fantasy Online 2. Em vez de limitar completamente o jogador a uma classe rígida, o jogo permite desenvolver a personagem através dos seus atributos, habilidades e equipamento. A forma como distribuímos esses recursos acaba por determinar o tipo de personagem que estamos a construir.

Força, resistência, agilidade e intelecto assumem diferentes papéis e podem ser combinados com diferentes tipos de equipamento e estilos de jogo. É uma abordagem que dá ao jogador espaço para experimentar.

Uma personagem especializada em combate corpo a corpo pode evoluir de forma completamente diferente de outra dedicada ao arco ou às habilidades mágicas. E como o equipamento tem um peso significativo na progressão, encontrar uma arma ou peça de equipamento particularmente poderosa pode alterar por completo a forma como encaramos os próximos desafios.

Esta liberdade é particularmente importante num MMORPG que aposta tanto na longevidade. A ideia não é simplesmente atingir o nível máximo e terminar a aventura. É descobrir até onde conseguimos levar a nossa personagem.

Combater, recolher, melhorar e a explorar

O ciclo de Fantasy Online 2 é simples de compreender, mas potencialmente viciante.

Exploramos o mundo, enfrentamos inimigos, encontramos recursos e equipamento, melhoramos a personagem e regressamos a zonas anteriormente visitadas para enfrentar desafios mais difíceis.

O combate não procura reinventar o género. É acessível e relativamente direto, permitindo que a estratégia venha sobretudo da preparação da personagem e da escolha do equipamento. É uma decisão inteligente para um jogo que pretende ser jogado durante longos períodos.

A profundidade não está necessariamente em executar combinações complexas de comandos, mas em perceber como construir a personagem certa para determinado desafio. E quando entram em cena inimigos mais poderosos e bosses, essa preparação torna-se ainda mais importante.

Quando o loot se transforma em economia

Há outra dimensão de Fantasy Online 2 que merece particular atenção: a economia.

Os equipamentos e objetos encontrados durante a aventura não servem apenas para melhorar a personagem. O jogo possui sistemas de coleção, crafting e comércio entre jogadores. Isto cria um ciclo económico interessante.

Um item que não tem utilidade para o nosso personagem pode ser precisamente aquilo que outro jogador procura. Um recurso aparentemente banal pode ser necessário para fabricar determinado equipamento. Uma peça rara pode tornar-se extremamente valiosa.

É aqui que o mundo deixa de ser apenas um cenário criado pelos developers e começa a adquirir uma vida própria. Quanto mais jogadores participarem, maior poderá ser a variedade de itens em circulação e mais interessante poderá tornar-se o mercado.

Sozinho ou acompanhado?

Apesar de permitir uma experiência bastante focada no jogador individual, Fantasy Online 2 continua a ser, na sua essência, um MMORPG.

Os jogadores podem formar grupos, colaborar na resolução de desafios e integrar guildas. Os encontros com outros jogadores e a possibilidade de participar numa economia partilhada acrescentam uma dimensão social que simplesmente não existe num RPG tradicional.

E existe uma diferença importante entre jogar sozinho num mundo online e jogar realmente num MMORPG.

Em Fantasy Online 2, outros jogadores podem influenciar a nossa experiência mesmo quando não estamos diretamente a jogar com eles. Um objeto que compramos pode ter sido encontrado por outra pessoa. Um equipamento que utilizamos pode ter sido fabricado por outro jogador. Uma guilda pode controlar determinada atividade ou organizar grupos para enfrentar um boss.

São pequenas interações que, juntas, podem transformar um jogo aparentemente simples num mundo bastante mais interessante.

A nostalgia é apenas a porta de entrada

É impossível falar de Fantasy Online 2 sem mencionar a sua estética. A pixel art é claramente inspirada nos RPG clássicos e ajuda a criar uma identidade muito própria. Mas seria um erro pensar que o jogo vive apenas da nostalgia.

A estética retro funciona sobretudo como uma porta de entrada para uma experiência moderna.

Por baixo dos gráficos encontramos sistemas de progressão, economia, crafting, multiplayer e atualizações contínuas. A aparência pode recordar uma era em que os RPG eram visualmente muito mais simples, mas a estrutura do jogo está pensada para uma audiência habituada aos MMORPG modernos. É uma combinação curiosa.

Fantasy Online 2 parece antigo à primeira vista, mas quer comportar-se como um jogo contemporâneo.

O futuro pode ser a parte mais interessante

O jogo continua em Acesso Antecipado e a equipa da Pixel Games LLC tem planos ambiciosos para os próximos anos. A intenção passa por acrescentar novas regiões, inimigos, equipamentos, funcionalidades e conteúdo suficiente para levar a progressão até níveis de Ascensão muito superiores aos atualmente disponíveis.

O desenvolvimento recente também demonstra que o projeto continua a evoluir. Em 2026, a equipa lançou o PxEngine, uma nova base tecnológica destinada a melhorar o desempenho, os tempos de carregamento, a utilização de memória e largura de banda e a experiência em diferentes dispositivos.

Mais do que uma simples atualização gráfica, a mudança de motor é importante porque pode permitir que Fantasy Online 2 continue a crescer sem ficar limitado pelas fundações tecnológicas do seu primeiro cliente.

E esse é provavelmente um dos pontos mais importantes para o futuro do jogo. Um MMORPG vive ou morre pela capacidade de se renovar.

Um mundo em constante expansão

As atualizações mais recentes mostram a intenção de Fantasy Online 2. Novas zonas como Molten Abyss, novas habilidades e eventos como Farmageddon continuam a expandir o universo e a oferecer novas razões para regressar.

É uma estratégia que pode funcionar particularmente bem num jogo desta natureza. Em vez de tentar lançar uma experiência gigantesca desde o primeiro dia, Fantasy Online 2 está a construir o seu mundo progressivamente.

Hoje podemos conhecer uma determinada região. Amanhã poderá existir uma nova zona, uma nova mecânica ou um novo equipamento que altera a forma como jogamos.

O risco é evidente: um Acesso Antecipado pode permanecer demasiado tempo num estado de construção e nunca alcançar todo o potencial prometido. Mas também existe uma oportunidade.

Os jogadores que entrarem agora podem acompanhar a evolução do jogo desde uma fase relativamente inicial e perceber como o mundo se transforma ao longo dos próximos anos.

Um pequeno MMORPG com uma grande ideia

Fantasy Online 2 não tem a escala de World of Warcraft. Não tem o orçamento de Final Fantasy XIV. E certamente não pretende competir com os grandes MMORPG através da tecnologia gráfica. A sua proposta é outra.

É recuperar a sensação de descoberta dos RPG clássicos e colocá-la dentro de um mundo online persistente.

A pixel art é apenas a camada exterior. Por baixo dela existe um jogo interessado em progressão, exploração, crafting, comércio, coleção e interação entre jogadores.

Ainda existem dúvidas naturais sobre o seu futuro, sobretudo porque o jogo está em Acesso Antecipado e grande parte da sua ambição depende da capacidade da equipa continuar a lançar conteúdo e a desenvolver a tecnologia. Mas é precisamente por ainda estar a crescer que Fantasy Online 2 merece atenção.

Num género onde os grandes títulos parecem cada vez maiores e mais complexos, existe algo refrescante num jogo que simplesmente quer oferecer um mundo para explorar, uma personagem para desenvolver e uma comunidade com quem partilhar a aventura.

Pode não ser o MMORPG mais impressionante à primeira vista. Mas talvez essa seja precisamente a sua maior força.

Fantasy Online 2 não quer mostrar tudo nos primeiros cinco minutos. Quer que o jogador entre, explore, encontre alguma coisa inesperada e pense: “o que estará ali do outro lado?”

E, para um MMORPG, talvez não exista melhor razão para continuar a jogar.