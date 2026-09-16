Fangtopia a arte de criar um reino assustadoramente acolhedor

Nem todos os jogos com fantasmas, monstros e criaturas sobrenaturais precisam de sustos. É precisamente essa a proposta de Fangtopia. Venham saber mais.

Fangtopia, o novo jogo de construção e puzzles da Absolutely Games e da Secret Mode, aposta numa atmosfera assustadora... mas bastante tranquila.

Depois de ter sido anunciado para PC, o jogo já tem data de lançamento confirmada para 26 de outubro, chegando nessa mesma altura ao PC, através da Steam, Epic Games Store e Stove, à PlayStation 5 e à Nintendo Switch 2.

Um reino construído peça a peça

Em Fangtopia, o objetivo é simples: construir o maior e mais interessante reino possível utilizando um conjunto de peças hexagonais. Cada colocação pode transformar o mundo à nossa volta, permitindo criar cidades, florestas e outras áreas que vão crescendo à medida que novas peças são combinadas.

A componente de puzzle está precisamente na forma como cada peça é utilizada. Uma boa estratégia de construção permite obter mais pontos, desbloquear novos elementos e cumprir objetivos que dão acesso a ainda mais peças.

O jogo pretende, no entanto, afastar-se da pressão habitual associada aos jogos de pontuações e desafios constantes. O próprio site oficial descreve Fangtopia como uma experiência cozy e relaxante, centrada na construção de um mundo peculiar e acolhedor.

Há monstros, mas são simpáticos

E onde entram os vampiros e restantes criaturas? À medida que o reino cresce em direção aos misteriosos portais espalhados pelo mar, estes podem ser utilizados para trazer novas criaturas para o mundo, incluindo espantalhos, gigantes e lobisomens.

Os jogadores poderão ainda acompanhar as criaturas e peças que já descobriram através de um "Sticker Book", incentivando a exploração e a coleção.

Fangtopia terá diferentes modos de jogo, permitindo tanto procurar pontuações elevadas e competir pelas classificações globais como simplesmente construir um mundo bonito ao nosso próprio ritmo.

Com uma estética de Halloween, criaturas sobrenaturais e uma abordagem descontraída ao género de construção, Fangtopia promete ser uma alternativa curiosa para quem procura um jogo capaz de combinar puzzles e criatividade sem grandes níveis de stress.

Fangtopia chega a PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 a 26 de outubro.