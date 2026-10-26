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Este projeto open-source permite ao iPhone correr jogos da Xbox One

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Um projeto open-source está a permitir que dispositivos Apple, como o iPhone, iPad e Mac, executem jogos originalmente concebidos para a Xbox One. O primeiro grande marco é o funcionamento do Minecraft: Xbox One Edition.

Uma camada de tradução em vez de emulação

Ao contrário do que se possa pensar, o projeto Utsuro não é um emulador tradicional como o PCSX2 ou o Xenia. Os responsáveis descrevem-no como uma camada de tradução que executa o software derivado do Windows utilizado pela consola Xbox One.

Em vez de recriar virtualmente cada componente de hardware, o projeto tenta correr o ambiente de software da consola, fornecendo os componentes de sistema que normalmente seriam da responsabilidade do hardware e das partições internas da Durango.

Para alcançar este feito, o criador recorre ao FEXCore, uma tecnologia que permite executar código x86-64 em dispositivos com arquitetura ARM.

O Utsuro oferece ainda compatibilidade com Direct3D 11, tradução de shaders para Metal, CoreAudio e gestão de controlos, teclado e rato.

Minecraft, Sonic Mania e Rocket League em destaque

Atualmente, o Utsuro já consegue executar o Minecraft: Xbox One Edition em iOS e macOS. No Mac, outros jogos são compatíveis, como o Sonic Mania, que está catalogado como jogável, e o Rocket League, que apresenta problemas na iluminação e no som. No caso do Minecraft, os utilizadores podem jogar com controlos táteis e suporte para comandos.

Instalação requer conhecimento avançado

Se pretende experimentar o Utsuro no seu Mac, iPhone ou iPad, prepare-se para um processo moroso e técnico. A instalação exige conhecimentos de programação e compilação, sendo necessário ter o Xcode, a compilação para macOS do FEXCore proveniente do projeto Fathom e várias dependências de desenvolvimento.

É também preciso criar um ambiente virtual de Python para descarregar as referências do projeto WinDurango e executar o script de compilação incluído no repositório.

Após gerar o executável, é necessária uma cópia do jogo sem cifragem, incluindo as pastas Mount e EmbeddedXvd. O repositório não fornece qualquer jogo, pelo que o utilizador deve obter uma cópia compatível por meios legítimos.

No caso do iPhone e iPad, o repositório inclui ferramentas para gerar um ficheiro IPA e instalar a aplicação, mas requer mecanismos que permitam memória executável para o sistema JIT, como StikDebug, StikJIT, TrollStore ou dispositivos com jailbreak. O processo é claramente direcionado a utilizadores avançados.

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Autor: Rui Neto
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Tags:
emulação iPhone Minecraft Utsuro

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