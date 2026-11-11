Electronic Arts recupera clássicos: 25 jogos lendários regressam

Numa altura em que a preservação dos videojogos se tornou um tema cada vez mais relevante, a Electronic Arts (EA) acaba de anunciar uma iniciativa que certamente fará sorrir os jogadores mais nostálgicos. A editora confirmou o lançamento de 25 títulos clássicos para PC na plataforma Steam, incluindo versões restauradas de alguns dos seus jogos mais icónicos, como Road Rash e vários capítulos da lendária saga Wing Commander.

Um trabalho de preservação histórica

O destaque deste anúncio vai para as novas Edições de Aniversário, que restauram sete clássicos inesquecíveis. Durante o processo de recuperação, a EA encontrou um vasto arquivo de suportes físicos contendo milhares de cassetes Betacam, VHS e D1, de onde foram recuperadas sequências de vídeo que se julgavam perdidas para sempre.

O resultado foi a restauração de mais de 1.500 cenas cinematográficas (FMV), permitindo que estes jogos regressem com melhor compatibilidade para sistemas modernos, suporte para controladores atuais e melhorias de desempenho, sem alterar a experiência original que os tornou tão especiais.

Road Rash: o rei das corridas de moto arcade

Road Rash: 30th Anniversary Edition

Lançado originalmente nos anos 90, Road Rash tornou-se famoso por misturar corridas de motociclos de alta velocidade com combates improvisados em plena estrada.

Ao contrário dos simuladores de condução tradicionais, o jogo incentivava os jogadores a utilizar correntes, bastões e até pontapés para derrubar os adversários durante as corridas. A sua combinação de adrenalina, humor e ação tornou-o num dos jogos de corrida mais memoráveis da sua geração.

Três décadas depois, a sua influência ainda pode ser encontrada em diversos jogos arcade orientados para o caos e a competição agressiva.

Wing Commander: a saga que revolucionou os simuladores espaciais

A grande estrela desta coleção é a histórica franquia Wing Commander, criada por Chris Roberts, que mais tarde viria a liderar o desenvolvimento de Star Citizen.

Nos anos 90, Wing Commander era considerado um dos títulos tecnologicamente mais impressionantes do mercado, combinando combates espaciais intensos com narrativas cinematográficas de elevada qualidade.

Wing Commander: 35th Anniversary Edition

O primeiro jogo introduziu os jogadores ao conflito entre a humanidade e os felinos guerreiros conhecidos como Kilrathi. A sua narrativa ramificada e sensação de participação numa verdadeira guerra galáctica ajudaram a redefinir o género.

Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi

A sequela ampliou significativamente a história e aprofundou as personagens. Foi também um dos primeiros jogos a apresentar um nível de apresentação cinematográfica raramente visto na época.

Wing Commander III: Heart of the Tiger

Um dos jogos mais famosos da série, destacou-se pela utilização de atores reais em vídeo digitalizado, incluindo Mark Hamill, conhecido mundialmente pelo papel de Luke Skywalker em Star Wars.

Wing Commander IV: The Price of Freedom

Considerado por muitos fãs como o ponto alto da franquia, apresentou uma narrativa mais política e madura, contando novamente com um elenco de atores profissionais e um orçamento extremamente elevado para a época.

Wing Commander Prophecy

Foi o capítulo que introduziu um novo conflito alienígena e gráficos totalmente tridimensionais, representando uma evolução tecnológica importante para a série.

Wing Commander: Privateer

Um spin-off muito apreciado pelos fãs, que trocou a estrutura militar da série principal por uma experiência de mundo aberto onde os jogadores podiam atuar como comerciantes, caçadores de recompensas ou mercenários.

Privateer 2: The Darkening

Conhecido pela sua atmosfera mais sombria e cinematográfica, destacou-se por incluir atores britânicos conhecidos e uma forte vertente narrativa.

Wing Commander Academy e Wing Commander Armada

Embora menos conhecidos, estes títulos exploraram vertentes diferentes da franquia. Academy focava-se essencialmente no combate espacial, enquanto Armada introduziu modos competitivos e multijogador muito inovadores para a época.

Strike Commander: quando os simuladores de combate aéreo dominavam o PC

Strike Commander

Antes dos gráficos 3D modernos, Strike Commander era um verdadeiro espetáculo tecnológico. O jogo colocava os jogadores no comando de caças de combate avançados, combinando missões militares com elementos de gestão mercenária.

Foi também um dos títulos responsáveis por demonstrar o potencial dos processadores da época, sendo frequentemente utilizado como referência para medir o desempenho dos novos computadores.

Theme Hospital: humor, gestão e doenças absurdas

Theme Hospital

Considerado um dos melhores jogos de gestão alguma vez produzidos, Theme Hospital permitia construir e administrar um hospital recheado de doenças completamente caricatas.

Entre os exemplos mais memoráveis estavam pacientes com cabeças gigantes ou com síndrome de invisibilidade. O humor britânico do estúdio Bullfrog Productions transformou o jogo num clássico intemporal.

A influência de Theme Hospital é tão significativa que muitos dos seus criadores participaram anos mais tarde no desenvolvimento de Two Point Hospital, considerado o seu sucessor espiritual.

Crusader: ação explosiva numa visão cyberpunk do futuro

Crusader: No Remorse e Crusader: No Regret

Estes dois jogos colocavam os jogadores na pele de um soldado rebelde que lutava contra uma poderosa corporação num cenário futurista.

Conhecidos pela destruição massiva dos cenários, pelo combate frenético e pela estética cyberpunk, os jogos conquistaram uma legião de fãs e continuam a ser referenciados como verdadeiras joias ocultas dos anos 90.

Ultima: uma das mais importantes sagas de RPG de todos os tempos

Poucas séries tiveram um impacto tão profundo na evolução dos RPGs como Ultima, criada pelo lendário designer Richard Garriott.

Muitas das mecânicas presentes nos RPGs modernos nasceram ou foram popularizadas nesta franquia.

Ultima I a Ultima III

Os primeiros jogos lançaram as bases dos RPGs ocidentais, oferecendo exploração livre, progressão de personagem e mundos persistentes numa época em que tais conceitos eram revolucionários.

Ultima IV: Quest of the Avatar

Frequentemente citado como um dos melhores RPGs de sempre, substituiu o clássico objetivo de derrotar um vilão por uma jornada moral baseada em virtudes como honestidade, compaixão e justiça.

Ultima V e VI

Aprofundaram os sistemas narrativos e aumentaram significativamente a interatividade do mundo do jogo, elevando o nível de imersão para padrões inéditos na altura.

Ultima VII: The Complete Edition

Para muitos especialistas e fãs, trata-se do ponto mais alto da série. O jogo apresentava uma liberdade de interação impressionante e um mundo altamente reativo para os padrões da década de 1990.

Ultima VIII: Gold Edition

Ultima IX: Ascension

Embora controversos junto da comunidade, estes capítulos demonstraram a ambição da série em reinventar-se tecnologicamente.

Os pioneiros dos RPGs imersivos

Ultima Underworld I e Ultima Underworld II

Muito antes de títulos como The Elder Scrolls, Deus Ex ou BioShock, os jogos Ultima Underworld já apresentavam exploração em primeira pessoa num ambiente tridimensional verdadeiramente revolucionário.

Muitos historiadores da indústria consideram estes jogos como os precursores diretos dos chamados “immersive sims”, um género que viria a influenciar inúmeras produções modernas.

Uma oportunidade única para reviver a história dos videojogos

Com esta coleção, a EA não está apenas a relançar jogos antigos. Está a recuperar uma parte importante da história do PC Gaming, permitindo que veteranos revivam memórias e que novos jogadores descubram títulos que ajudaram a moldar géneros inteiros.

Desde as corridas caóticas de Road Rash, passando pelas batalhas espaciais épicas de Wing Commander, pela gestão irreverente de Theme Hospital e pelos mundos revolucionários de Ultima, esta coleção oferece uma verdadeira viagem pelas décadas de ouro dos videojogos para computador.

Para qualquer entusiasta da história dos videojogos, trata-se provavelmente de um dos relançamentos retro mais interessantes dos últimos anos.