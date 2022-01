Tem vindo a ser uma parceria bastante profícua, a relação entre a Electronic Arts e a Lucasfilm Games, e a maior prova disso são os vários jogos Star Wars lançados com sucesso, nos últimos tempos.

Segundo novidades recentemente divulgadas por ambas as marcas, a relação vai-se manter forte e estável por mais algum tempo. Isto pois foram anunciados novos jogos em desenvolvimento pela Respawn Entertainment.

Ao longo dos anos, o universo Star Wars tem-se conseguido manter presente e em forte crescimento e para muito contribuíram, não só os filmes, como também tudo o resto que gira em redor deles. Estou a referir-me a séries televisivas, animes, bandas desenhadas, roupas, festivais exclusivos,...e videojogos.

Trata-se de um mundo gigantesco que tem sido fortemente explorado pelos desenvolvedores de videojogos e que, com maior ou menor sucesso, têm-no conseguido manter bem vivo.

E por isso não será de estranhar o anuncio que agora veio a lume, através do qual a Electronic Arts e a Lucasfilm Games deixam bem claro que a sua parceria continua forte e que vai ter e breve, novos jogos Star Wars.

Com o desenvolvimento a cargo da Respawn Entertainment (Apex Legends, Titanfall ou Star Wars Jedi: Fallen Order) os jogos que vêm a caminho incluem, um próximo jogo para a série Star Wars Jedi, um novo FPS Star Wars com o selo de Peter Hirschmann e um jogo de estratégia (em tempo real??) que está a ser desenvolvido em cooperação com o novo estúdio, Bit Reactor.

"Estamos extremamente excitados por continuar a trabalhar com a talentosa equipa da Respawn", revelou Douglas Reilly, Vice Presidente da Lucasfilm Games que acrescentou, "A Respawn tem demonstrado excelência em trazer histórias Star Wars, épicas e memoráveis, em jogos com jogabilidades distintas e estamos ansiosos por trazer novas experiências no futuro."

"Com base no sucesso da nossa parceria com a EA, esta nova colaboração representa e reforça a confiança e respeito mutuo partilhados por ambas as equipas da EA, Respawn e Lucasfilm Games", referiu Sean Shoptaw, da Walt Disney Games que continua "Com base no conhecimento e paixão de cada equipa, iremos criar certamente, jogos envolventes e cativantes orientados para um vasto e diversificado numero de jogadores, fãs de Star Wars."

"Trabalhar com a Lucasfim Games num novo FPS a decorrer no universo Star Wars é um sonho tornado realidade pessoalmente, pois esta trata-se de uma história que sempre tive o sonho de poder vir a 'contar'", indicou Peter Hirschmann, Game Director da Respawn. De relembrar que Peter Hirschmann trabalhou anteriormente como Vice-Presidente da LucasArts e foi o Executive Producer dos filmes Star Wars Battlefront originais.

Tratam-se portanto de boas novas para todos os amantes e fãs de Star Wars. A chegada de novos jogos, não só irá manter o bichinho Star Wars vivo como também abre portas a explorar de forma mais abrangente este rico universo, o que incluirá, conhecer novos locais e novas personagens.

Com vários jogos a caminho e com várias jogabilidades (FPS e estratégia), este ano parece ser bom para os lados da Força. Esperemos que assim seja.