Eis o trailer oficial de lançamento de The Last of Us 2

Estamos na reta de chegada para The Last of Us 2, aquele que será um dos grandes jogos do ano.

De forma a celebrar o lançamento que se avizinha, a Naughty Dog disponibilizou o trailer de lançamento do jogo.

The Last of Us 2, o exclusivo da Playstation e desenvolvido pela Naughty Dog encontra-se na reta final de lançamento. E o dia do reencontro com Ellie e Joel, é já o próximo 19 de junho.

De forma a celebrar o momento, foi revelado o respetivo trailer oficial de lançamento (em português).

Independentemente daquilo que se tem dito ou falado acerca de The Last of Us 2, especialmente depois de ter havido uma fuga de informação sobre o jogo, a verdade é que este será, muito provavelmente, um dos melhores jogos do ano.

Quer se goste da história ou não, quer se concorde com as ações dos personagens ou não, estou plenamente convicto que o jogo apresentará a qualidade que o jogo origina exige.

Ao longo das últimas semanas a Naughty Dog tem também vindo a revelar detalhes sobre o jogo, através de uma série de 4 episódios intitulados de “Inside The Last of Us Part 2”. Tratam-se de pequenos vídeos com imagens do jogo e comentados pelos elementos dos estúdios que mostram um pouco mais do jogo, do seu ambiente, dos desafios na sua conceção, entre outros pormenores interessantes.

Podem vê-los aqui.

Entretanto, gostaria também de relembrar-vos do desafio (ver aqui) da PlayStation Portugal que vos convida a todos a cantarem uma versão vossa do tema “Through the Valley”. Como podem ver aqui, Diogo Piçarra já fez a sua parte.

The Last of Us 2 é lançado no próximo dia 19 de junho para Playstation 4.