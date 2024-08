EA Sports FC 25: Ultimate Team e Highlighter esmiuçados

As novidades continuam a brotar acerca de EA Sports FC 25. A EA Sports continua a forçar a ofensiva e recentemente foram revelados pormenores para a Ultimate Team e para o EA Sports Highlighter.

A ES Sports já revelou o quarto vídeo de Análise Aprofundada Oficial de EA Sports FC 25, dedicado ao Football Ultimate Team, vulgarmente conhecido por Ultimate Team ou FUT.

Em EA Sports FC 25 os jogadores vão poder juntar-se a amigos no 5v5 de Rush, desbloquear novos níveis de estratégia no 11v11 com Player Roles e FC IQ, e introduzir alguns novos recursos há muito solicitados pela comunidade.

Como nota de rodapé, convém referir que quem reservar EA Sports FC 25 Ultimate Edition até 20 de agosto, irá obter um Item Football Ultimate Team Hero não trocável no EA Sports FC 25 com uma versão 'Prime' atualizada que chegará em novembro, e recebe um Item de Jogador Hero ou ÍCONE não trocável no FC 24 Ultimate Team™ da campanha Lendas do Desporto.

Já foi disponibilizado o quinto vídeo de Análise Aprofundada Oficial do EA Sports FC 25, desta feita dedicado ao Highlighter!

Conforme podem ver no trailer que se segue, o EA Sports Highlighter, trata-se de um novo editor de repetição in-game que chega com EA Sports FC 25.

EA Sports FC 25 será lançado no próximo dia 27 de setembro, para Playstation 5, Xbox Series X e PC.