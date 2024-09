EA Sports FC 25 esmiuçado em vídeos e imagens

Ao longo das últimas semanas, a EA Sports tem vindo a revelar novidades sobre EA Sports FC 25. Com inúmeras novidades e melhorias, a edição deste ano promete grandes emoções para todos os fãs que esperam e desesperam pela chegada do jogo. Venham ver os principais destaques que a EA Sports tem revelado...

Com a aproximação do momento da chegada de EA Sports FC 25 ao mercado, a EA Sports tem-se multiplicado em iniciativas de divulgação dos principais pontos fortes do jogo.

EA Sports FC 25, pelo que se sabe, apresenta várias novidades, sendo muitas delas quase invisíveis aos olhos dos jogadores e de tal forma, que fora lançados vários vídeos relativos a essas mesmas fontes de maior interesse.

EA Sports FC 25 | Análise aprofundada oficial de Highlighter - Disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, EA SPORTS FC 25 Highlighter é um novo hub que alberga Instant Replay, Match Highlights e Match Recap num só espaço, redefinindo a repetição da ação.

EA Sports FC 25 | Análise aprofundada oficial de jogabildiade - análise de como o FC IQ está ao lado do HyperMotionV e do PlayStyles como um pilar fundamental das inovações de jogabilidade, e como as atualizações nas mecânicas de ataque e passe estão a contribuir para um jogo mais autêntico.

EA Sports FC 25 | Análise aprofundada oficial de Rush - Com um posicionamento fluido, recursos de jogo social e integração perfeita entre Football Ultimate Team, Clubs, Carreira e Kick-Off, o Rush está pronto para redefinir a experiencia de jogo no EA SPORTS FC.

EA Sports FC 25 | Análise aprofundada Clubs - Novos recursos e melhorias estão a chegar ao Clubs no EA SPORTS FC 25, incluindo a introdução do Clubhouse, a nova experiência Clubs Rush, ainda o regresso do Relegation e outras melhorias ao nível da jogabilidade.

EA Sports FC 25 | Análise aprofundada oficial de Ultimate Team - O Ultimate Team no EA SPORTS FC 25 permite juntares-te aos teus amigos no 5v5 Rush, desbloquear novos níveis de estratégia em 11v11 com os Papéis do Jogador e o FC IQ, e introduz ainda alguns recursos solicitados anteriormente pela comunidade.

EA Sports FC 25 | Análise aprofundada oficial do modo Career - A Carreira de treinador e jogador no EA SPORTS FC 25 está preparada para introduzir mais autenticidade com a adição do futebol feminino, pontos de partida ao vivo ao longo da temporada e maior personalização para configurações táticas com o FC IQ.

EA Sports FC 25 | Análise aprofundada oficial do FC IQ - Bem-vindo ao FC IQ, apresentamos o mais recente pilar base de inovação da jogabilidade no EA SPORTS FC 25, juntamente com o HyperMotion V e os PlayStyles, este novo sistema base para táticas e posicionamento no EA Sports FC 25 está concebido para trazer um novo nível de jogo de equipa ao campo virtual.

Entretanto, a Electronic Arts confirmou uma série de novas e exclusivas parcerias de marketing plurianuais e integrações no videojogo com alguns dos maiores nomes do futebol. Isso inclui parcerias exclusivas de marketing e licenciamento com dois gigantes italianos, AS Roma e SSC Napoli, bem como parcerias exclusivas de marketing com o Fenerbahçe SK, Galatasaray S.K., FK Bodø/Glimt e a Liga Argentina - Liga Profesional de Fútbol (LPF), que contribui para os +700 clubes e 30 ligas disponíveis no EA Sports FC 25.

Estas parcerias contribuem para um nível incomparável de autenticidade no EA Sports FC 25, através de uma lista de jogadores dos maiores clubes e ligas de todo o mundo que oferece este novo título. Além disso, os novos formatos da UEFA Champions League, Europa League e Europa Conference League serão apresentados exclusivamente nos modos Carreira e Torneio do FC 25 para trazer uma nova experiência de jogo aos jogadores.

Outras ligas em destaque incluem a Premier League, LALIGA EA Sports, Bundesliga, Ligue 1 McDonald's, Serie A Enilive, CONMEBOL Libertadores, Barclays Women's Super League, National Women's Soccer League e muito mais.

Esta notícia chega com a confirmação de que +120 estádios de futebol autênticos de todo o mundo vão estar presentes no EA SPORTS FC 25. O acréscimo de locais icónicos do mundo real deste ano inclui - o Mâs Monumental do River Plate, o De Kuip do Feyenoord Rotterdam, o Estádio José Alvalade do Sporting CP, o Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park do Galatasaray S.K., e o Ülker Stadyumu do Fenerbahçe, o Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi. O lendário estádio francês, Stade Bollaert-Delelis, também trará o seu ambiente único para o FC 25, pela primeira vez nos modos de jogo Kick-Off e Carreira, bem como no Ultimate Team.

Outros estádios terão reconstruções significativas após a conclusão da sua reabilitação no mundo real, tais como o Estádio Santiago Bernabéu do Real Madrid e o Estádio de la Cerámica do Villarreal CF. Como parceiro oficial da equipa masculina do Olympique de Marselha (OM), o EA Sports FC reflete as melhorias realizadas no estádio Orange Vélodrome no videojogo, e garante uma experiência realista no dia do jogo.

"Com o EA Sports FC 25, continuamos a construir a experiência mais verdadeira do futebol", disse James Salmon, Diretor de Marketing Sénior do EA Sports FC. "Através de parcerias novas e contínuas com clubes apreciados, além de estádios novos e atualizados, estamos a cumprir a nossa promessa de que os jogadores poderão desfrutar totalmente do videojogo que amam."

Além de renovar várias parcerias, o EA Sports FC tem expandido as parcerias existentes, incluindo a McDonald's da Ligue 1, e anuncia vários incrementos no videojogo e renovações de parceria que vão melhorar a experiência de jogo dos clubes franceses para os fãs. Desde as últimas inclusões de estádios (Stade Bollaert-Delelis e Orange Velodrome Stadium) até a renovação de uma parceria de longa data com o Olympique de Marselha (OM) através de um contrato de vários anos. A parceria procurará apoiar o programa OM Next Gen & FC FUTURES, que é o plano do EA Sports FC para investir significativamente no futebol de nível comunitário através da inovação de produtos, investimento comunitário e iniciativas de parceiros em todas as fundações do futebol. Mais informações serão reveladas no final do ano.

A parceria do EA Sports FC com a AS Roma trará as equipas masculina e feminina para o videojogo. Pela primeira vez e no FC 25, os clubes femininos estarão presentes no modo Carreira, incluindo as cinco principais ligas femininas – Barclays Women's Super League, Arkema Première Ligue, National Women's Soccer League, Google Pixel Frauen-Bundesliga, Liga F e a prestigiada competição UEFA Women's Champions League. Estas parcerias alinham-se para estabelecer o FC 25 como um videojogo que alcança a paridade com o futebol masculino em todos os modos de jogo, contribuindo ainda mais para o compromisso do EA Sports FC de fazer crescer o futebol feminino.

Entretanto novos icons foram anunciados para EA Sports FC 25:

Gianluigi Buffon (ITA)

Gareth Bale (WAL)

Lilian Thuram (FRA)

Nadine Angerer (GSA)

Marinette Pichon (FRA)

Julie Foudy (USA)

Aya Myiami (JPN)

EA Sports FC 25 será lançado a 27 de setembro mundialmente, para Playstation 5, Xbox Series X e PC.