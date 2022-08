EA Sports e Marvel trazem super-heróis ao futebol em FIFA 2

A EA Sports e a Marvel Entertainment revelaram recentemente uma parceria para voltar a trazer aos jogos de futebol, alguns dos super-heróis mais conhecidos do planeta, em FIFA 23.

Não se tratando de algo inédito, é uma iniciativa interessante que funde dois mundos completamente distintos. Venham ver...

Tal como aqui indicámos, as novidades de FIFA 23 encontram-se a ser desvendadas aos poucos e poucos.

Desta feita foi revelada uma parceria entre a EA Sports e a Marvel que, não sendo a primeira vez que algo do género se verifica e já tendo acontecido no passado com sucesso, vê a fórmula regressar.

Assim sendo, a EA Sports e a Marvel Entertainment anunciaram recentemente uma cooperação entre as duas marcas para trazer um novo elenco de super-heróis aos relvados de FIFA Ultimate Team do próximo jogo, FIFA 23 (renovados e inspirados pela Marvel Comics).

Esta colaboração entre as duas marcas vai trazer alguns dos favoritos dos fãs ao jogo e celebrará o estatuto de herói de culto incontestável, ao lado dos artistas incríveis da Marvel. Reconhecendo as suas memoráveis carreiras nos clubes e países respetivos, cada FIFA World Cup FUT Hero receberá um item FUT ilustrado especial no lançamento do modo de jogo do Campeonato do Mundo, com versões base de FUT Heroes disponíveis no lançamento de FIFA 23.

A colaboração incluirá outros itens relacionados com os heróis favoritos dos fãs, sendo imortalizados como Heróis inspirados pela Marvel, incluindo tifos, kits, bolas e muito mais. Os fãs também vão poder deitar as mãos a uma banda desenhada online Marvel Heroes que será lançada mais tarde juntamente com biografias escritas pela Marvel, com quantidades físicas limitadas a serem disponibilizadas mais tarde. Mais informações sobre os itens de vaidade no jogo e a disponibilidade de banda desenhada serão disponibilizadas mais perto do período das férias.

Os jogadores que reservarem o EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition até 21 de agosto também receberão um item FIFA World Cup Hero juntamente com uma série de outros benefícios no jogo.