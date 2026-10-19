E… mais novidades Playstation Plus para outubro de 2026

As novidades do catálogo do Playstation Plus não cessam e este mês de outubro prepara-se para receber novos títulos. Venham saber quais são…

O catálogo do Playstation Plus prepara-se para receber novidades neste mês de outubro. A Sony revelou quais os jogos que se juntam ao “cardápio”, de forma gratuita e para quem tem subscrição ativa do serviço.

Venham ver conosco quais os novos reforços.

Mafia: The Old Country (Playstation 5)

Nesta intensa história de máfia, ambientada no brutal submundo da Sicília do século XX, os jogadores terão de lutar pela sobrevivência na pele de Enzo Favara e provar o seu valor perante a Família, numa envolvente aventura de ação na terceira pessoa, passada numa época tão perigosa quanto implacável.

Horizon Forbidden West (Playstation 4 e Playstation 5)

Os jogadores acompanharão Aloy na sua aventura pelas perigosas terras do Oeste Proibido, onde terão de enfrentar novas e misteriosas ameaças. Poderão explorar terras distantes, combater máquinas maiores e mais impressionantes e conhecer novas e fascinantes tribos, regressando ao mundo futurista e pós-apocalíptico de Horizon.

Mycopunk (Playstation 5)

Os jogadores terão de abrir caminho por entre alienígenas micónicos neste looter-shooter baseado em missões altamente personalizáveis. Esperam-nos centenas de melhorias criadas à mão, partidas cooperativas para quatro jogadores e um minúsculo homem-barata. Uma equipa desorganizada de robôs rejeitados recebe uma última oportunidade para alcançar a glória e os lucros – e evitar acabar na sucata – pelas mãos da corporação SAXON. São a New Atlas Hazard Crew, um grupo insólito de exterminadores enviado para descobrir os segredos de uma catástrofe fúngica à escala planetária. Os jogadores terão de superar várias missões perigosas à superfície do planeta para eliminar a ameaça micológica. Mycopunk chegará ao catálogo de jogos do PlayStation no dia do seu lançamento mundial, a 20 de outubro.

Poppy Playtime: Chapter 2 (Playstation 4 e Playstation 5)

Depois de libertarem Poppy, apesar do confronto com Huggy Wuggy, os jogadores terão de aventurar-se ainda mais profundamente na fábrica da Playtime Co. Pelo caminho, encontrarão quebra-cabeças desafiantes e brinquedos aterradores. Terão de abrir caminho até à segurança recorrendo a todo um arsenal de habilidades. O objetivo será escapar sem deixar que Mommy os encontre, continuando a explorar as profundezas da Playtime Co. para descobrir as respostas que procuram.

The Midnight Walk (Playstation 5)

Os jogadores embarcarão em The Midnight Walk, uma aventura de fantasia sombria criada em barro pelas mentes responsáveis por Lost in Random, Fe e Ghost Giant. Na pele de The Burnt One, farão amizade com Potboy, uma lanterna viva que se perdeu, e utilizarão a sua chama para iluminar o caminho num mundo em conflito, repleto de maravilhas e horrores. Para sobreviver, terão de recorrer à sua astúcia e evitar os inúmeros monstros que desejam devorar a chama do seu companheiro. A aventura desenrola-se ao longo de cinco histórias de fogo e escuridão, protagonizadas por um elenco diversificado de personagens. Os jogadores poderão ainda maravilhar-se com cada detalhe perturbador das paisagens, meticulosamente esculpidas à mão em barro verdadeiro e animadas através da técnica de stop-motion. Este título pode ser jogado tanto na Playstation 5 como em realidade virtual com o PS VR2.

Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition (Playstation 4 e Playstation 5)

Durante 300 anos, Rena dominou o planeta Dahna, saqueando os seus recursos e roubando a dignidade e a liberdade aos seus habitantes. A história começa com duas pessoas, nascidas em mundos diferentes, que procuram mudar o seu destino e construir um novo futuro. Com um elenco diversificado de personagens, um sistema de combate intuitivo e gratificante e uma história cativante, ambientada num mundo exuberante pelo qual vale a pena lutar, Tales of Arise oferece uma experiência de JRPG de excelência.

Moonster Energy Supercross 25 – The Official Video Game (Playstation 5)

Os jogadores poderão experimentar a emoção de competir em novos circuitos que reproduzem eventos reais, enfrentando a mais atualizada lista de pilotos profissionais. Construirão o seu próprio percurso num modo carreira renovado, com competições intensas, rivalidades e decisões estratégicas. Graças ao Unreal Engine 5, poderão desfrutar de uma experiência de jogo com física realista e circuitos que evoluem dinamicamente, tornando cada volta única e desafiante. Será possível dominar o traçado com tutoriais de acesso livre, uma wiki completa e assistência à condução baseada em tecnologia neurológica.

PlayStation Plus Premium

Dino Crisis 2 (Playstation 4 e Playstation 5)

Passou um ano desde os acontecimentos da operação de resgate do Dr. Kirk. Os esforços governamentais de investigação e desenvolvimento mantêm vivo o projeto do Dr. Kirk relacionado com a Terceira Energia, conhecida pelo seu potencial para criar fontes de energia limpa, mas também armas de destruição em massa. Um dia, uma catástrofe temporal faz com que o centro de investigação de Edward City desapareça sem deixar rasto. Chegou o momento de voltar a assumir o papel de Regina, desta vez acompanhada pelo inexperiente Dylan.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition (Playstation 4 e Playstation 5)

RollerCoaster Tycoon 3 oferece aos jogadores as ferramentas e a liberdade necessárias para construir o parque de diversões dos seus sonhos. Poderão gerir o parque como verdadeiros magnatas e alcançar o sucesso, supervisionando as finanças, as lojas, os serviços e os funcionários para superar dezenas de desafios. Os jogadores poderão dar início a uma carreira promissora na pele de verdadeiros empresários ou criar o parque ideal sem preocupações com o orçamento, através do modo livre. O objetivo será manter os visitantes satisfeitos e garantir que tudo funciona na perfeição para alcançar o sucesso.