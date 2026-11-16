Em breve, tal como é hábito todos os meses, vão chegar novidades ao catálogo do Playstation Plus. Venham conhecer os jogos que se juntam agora, neste penúltimo mês do ano.

A Sony Interactive Entertainment anunciou as novidades de novembro para o catálogo do PlayStation Plus. A partir de 17 de novembro, os subscritores dos planos Extra e Premium poderão aceder a uma nova seleção de jogos, que inclui algumas das experiências mais aguardadas e diversificadas do momento.

Entre os principais destaques encontra-se Death Stranding 2: On the Beach, a mais recente aventura de Hideo Kojima, acompanhado por propostas tão distintas como Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Atomfall e Dragon Quest III HD-2D Remake.

Death Stranding 2 e muitas outras aventuras no PlayStation Plus

Death Stranding 2: On the Beach (Playstation 5) volta a colocar Sam Porter Bridges no centro de uma missão de ligação entre pessoas. Desta vez, o objetivo passa por conectar a Austrália à Rede Quiral, numa aventura por um mundo hostil, marcado por fenómenos naturais extremos e ameaças sobrenaturais. Uma experiência que volta a apostar na exploração, sobrevivência e narrativa cinematográfica.

Em Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Playstation , Playstation 4), os jogadores acompanham Goro Majima numa aventura invulgar que o transforma num pirata moderno. Sem memória do passado, Majima parte à procura de um tesouro lendário, enfrentando inimigos em combates terrestres e batalhas navais.

Já Atomfall (Playstation 5, Playstation 4) aposta na ação e sobrevivência, transportando os jogadores para uma zona de quarentena fictícia no norte de Inglaterra, cinco anos depois de um desastre nuclear. Desenvolvido pela Rebellion, o jogo desafia os jogadores a explorar um território misterioso, gerir recursos e descobrir a verdade por detrás dos acontecimentos, num cenário repleto de seitas, personagens peculiares e conspirações.

Para os fãs de RPG, Dragon Quest III HD-2D Remake (Playstation 5) recupera um dos grandes clássicos do género, com uma apresentação visual renovada. A história acompanha o filho de Ortega numa missão para derrotar Baramos e salvar o mundo, dando continuidade ao legado do pai.

A seleção inclui ainda Trepang2 (Playstation 5), um jogo de ação na primeira pessoa protagonizado por um soldado com capacidades sobrenaturais e sem memória do passado; MotoGP 26 (Playstation 5), que recria o campeonato oficial da modalidade, com pilotos, equipas e circuitos da temporada de 2026; e Hell Let Loose (Playstation 5), um intenso jogo de tiros ambientado na Segunda Guerra Mundial, com confrontos de 50 contra 50 jogadores.

Completa a seleção Cricket 26 – The Official Game of the Ashes (Playstation 5, Playstation 4), que aposta numa experiência desportiva mais completa, com melhorias nos modos de carreira, gestão de equipas e competição Ashes.

PlayStation Plus Premium recebe dois clássicos

Os subscritores do PlayStation Plus Premium também terão direito a duas novidades adicionais.

Soul Reaver 2 (Playstation 5, Playstation 4) dá continuidade à conhecida saga Legacy of Kain, colocando novamente Raziel numa viagem através do tempo e dos momentos mais importantes da história de Nosgoth. Pelo caminho, terá de enfrentar novos inimigos e desvendar os mistérios que envolvem a corrupção dos Pilares.

Por sua vez, Freedom Wars Remastered (Playstation 5, Playstation 4) apresenta uma distopia futurista na qual os recursos da Terra se esgotaram e a própria existência humana é considerada um pecado. Condenado a um milhão de anos de prisão, o jogador terá de participar em missões perigosas, combater inimigos poderosos e procurar conquistar a liberdade.

Com esta atualização, a Sony reforça a oferta do PlayStation Plus com uma seleção que atravessa vários géneros, desde a ação e sobrevivência aos RPG e jogos de desporto.

Todos os jogos ficam disponíveis a partir de 17 de novembro de 2026, para os subscritores dos respetivos escalões PlayStation Plus.